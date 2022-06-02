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الرياضي
اتحاد الكرة السعودي يعتمد قانون اللعب المالي العادل
اتحاد الكرة السعودي يعتمد قانون اللعب المالي العادل
2 يونيو 2022 17:15

 
الرياض (د ب أ)
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية، ويأتي انطلاق عمل اللجنة بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع.
وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى، إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.
ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها بحيث تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية وتحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها كلًا من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا. 

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