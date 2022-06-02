مانشيني يعد بتطوير «الآزوري»

برلين (د ب أ)

تعهد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بالتغيير بعد أشهر من المعاناة في صفوف الآزوري، وصولاً للهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد مساء الأربعاء.

وسقط منتخب إيطاليا على يد نظيره الأرجنتيني على استاد ويمبلي في كأس فيناليسما، الذي يجمع بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية، في أول نسخة للبطولة منذ عام 1993.

وقال مانشيني لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الخميس: هو أمر مؤسف بعد الفشل في التأهل لكأس العالم، ومباراة الليلة الماضية كانت متوازنة في بدايتها لكنهم تفوقوا علينا".

وأضاف "بعد هذه المباراة كنا نضع في اعتبارنا ضرورة تغيير الكثير من الأمور وسنقوم بذلك، علينا إيجاد اللاعبين، نشكل سويا فريقا سيعاني في البداية لكن في المستقبل سيكون قادرا على منحنا السعادة".

وأشار "نعاني بشدة في تسجيل الأهداف حاليا وعلينا أن نعمل كثيرا وأن نضع في اعتبارنا أن الأمر لن يكون سهلاً وأنه سيستغرق وقتاً لتجاوز المشاكل.

وأكد مانشيني "بعد كأس الأمم الأوروبية تعثرنا في تسجيل الأهداف وعلينا إيجاد حلول في هذا الشق وأن نحاول الإسراع، لكن الأمر لن يكون سهلاً أن نشكل فريقا يمنحنا الرضا على المدى القصير حتى لو تواجد بعض اللاعبين الجيدين، علينا أن نقلل الأخطاء بأقصى قدر ممكن".

وختم مانشيني بالقول: لدي تفاؤل، أحب العمل والتدريب، حقيقي أننا خسرنا أمام منتخب الأرجنتين الرائع، لكن علينا أن ندرك أننا سنمر بمثل هذه اللحظات وعلينا التأكد من أن اللاعبين الشباب يتعلمون سريعاً.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع ألمانيا يوم السبت المقبل ثم يواجه الماكينات مجددا يوم 14 يونيو ، وبين هاتين المباراتين يلتقي الآزوري مع المجر وإنجلترا.