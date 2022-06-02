هرتا برلين يستعين بزميل يورجن كلوب



برلين (أ ف ب)

أعلن هرتا برلين الذي نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا تعاقده مع المدرب ساندرو شفارتس حتى صيف 2024، وكان هرتا برلين الذي حل في المركز السادس عشر في الدوري الألماني من أصل 18 فريقاً، حافظ على موقعه في البوندسليجا بعد تفوقه على هامبورج ثالث الدرجة الثانية في الملحق المؤهل (صفر-1 و2-صفر).

وسيحلّ شفارتس بدلاً من المدرب الموقت فيليكس ماغاث، المدرب الثالث لفريق العاصمة الموسم المنصرم والقادم في مارس لانتشال النادي من ورطته.

وكان شفارتس (43 عاماً) قد أشرف على ماينتس بين يوليو 2017 ونوفمبر 2019، قبل الانضمام إلى دينامو موسكو الروسي في أكتوبر 2020 حيث بقي لموسمين.

قال المدير الرياضي للنادي فريدي بوبيتش: «عندما كنت أبحث عن مدرب جديد لهرتا، لم أركز فقط على النوعية الفنية، بل الحماس، الشغف والعاطفة، وقد أظهر ساندرو ذلك خلال مشواره مع ماينتس ودينامو موسكو».

بدوره، قال شفارتس: «خضت محادثات جيدة مع فريدي بوبيتش. كل الأمور كانت واضحة وصريحة. أريد بحق إعادة إطلاق هرتا. مرّ النادي بفترة صعبة واتطلع لتحويلها إلى إيجابية مع الكثير من السعادة والطاقة».

وكان لاعب الوسط السابق حمل خلال مسيرته كلاعب وسط ألوان ماينتس عندما كان زميلاً ليورجن كلوب، المدرب الحالي لليفربول، وروت-فايس إيسن وفيهن فيسبادن.



