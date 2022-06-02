راشد بن حميد يُوفر طائرة خاصة لمشجعي «الأبيض»



دبي (الاتحاد)

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة توفير طائرة خاصة، لنقل الجماهير إلى العاصمة الدوحة دعماً للمنتخب في مباراته أمام نظيره الأسترالي، وذلك على نفقته الخاصة، لمؤازرة للمنتخب في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وتأتي المبادرة دعماً لنجوم المنتخب في مباراتهم الحاسمة، ومساندتهم بتواجد جمهور بلادهم، في مباراة تحسم هوية المتأهل إلى مواجهة منتخب بيرو ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2022.

وبإمكان الجماهير الراغبة بالسفر والتواجد خلف «الأبيض» التسجيل عبر المنصات الرسمية للاتحاد، علماً أن موعد السفر إلى الدوحة سيكون الثلاثاء المقبل والعودة إلى البلاد بعد نهاية المباراة مباشرة.