معركة جديدة بين الريال وسان جيرمان!

معتز الشامي (دبي)

يبدو أن المعارك والصراعات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد على صفقات اللاعبين لن تنتهي، خصوصاً بعد فوز النادي الباريسي بالضربة القاضية، في التجديد لكليان مبابي نجم منتخب فرنسا ومنع انتقاله للريال، وهو ما اعتبرته جماهير المرينجي صفعة قوية لبيريز رئيس الريال.

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل حرب جديدة تدور رحاها بين باريس ومدريد، على صفقة اللاعب الفرنسي تشواميني لاعب وسط موناكو، بعدما أعلن ريال مدريد رغبته في ضم اللاعب كبديل لصفقة كليان مبابي، الذي جدد لناديه الباريسي بعد عام كامل من التفاوض مع بطل دوري أبطال أوروبا، التقارير تحدثت عن استغلال كل طرف لأبرز لاعبيه المؤثرين من أجل التقارب مع «الصفقة المحتملة» لمحاولة استمالتها وإقناعها بالتوقيع كل بحسب ناديه، حيث يلعب مبابي دوراً في محاولة إقناع مواطنه للانضمام إليه في باريس سان جيرمان، بينما يحاول كامافينجا إقناع نفس اللاعب بالانضمام للريال.

وذكرت صحيفة «ماركا» تصريحات كامافينجا لاعب ريال مدريد، التي اعترف خلالها بأنه فتح خطاً للتحدث مع الفرنسي تشواميني لاعب موناكو، بهدف إقناعه للانتقال لريال مدريد خاصة وأن النادي الملكي يرغب في الحصول على خدماته كبديل لمبابي، وفي المقابل أشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان لم يقف مكتوف الأيدي، حيث تحرك بالفعل لمنع الريال من الحصول على خدمات أوريلين، وطلبت إدارة النادي الباريسي من كليان مبابي ضرورة التدخل لإقناع زميله بالمنتخب بالتوقيع لسان جيرمان خلال تواجده مع منتخب فرنسا.

بينما أعلن ريال مدريد رغبته رسمياً في ضم اللاعب، حيث تواصل كل من الإيطالي أنشيلوتي مدرب الريال، بالإضافة إلى فلورنتينو #بيريز رئيس النادي، مع تشواميني بالفعل، في المقابل أعلن لويس كامبوس المسؤول عن مشروع باريس سان جيرمان الجديد إعجاب ناديه باللاعب، ووجود رغبة في ضمه بهدف تقوية خط الوسط.

ورفع باريس سان جيرمان عرضه إلى 100 مليون يورو لنادي موناكو للحصول على خدمات اللاعب، وهو نفس المبلغ الذي قدمه الريال، ما يعني احتمال زيادة سعر اللاعب الجديد الذي أعلن كل من سانجيرمان والريال حرباً ضروساً جديدة للفوز بخدماته.