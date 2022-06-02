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ماتا يرحل عن مانشستر يونايتد
ماتا يرحل عن مانشستر يونايتد
2 يونيو 2022 14:36

لندن (د ب أ)
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب وسطه الإسباني خوان ماتا سيرحل عن أولد ترافورد مع نهاية عقده بنهاية الشهر الجاري، ومع تولي الهولندي إيريك تين هاج تدريب مانشستر يونايتد بدأت مرحلة الإحلال والتجديد في أولد ترافورد، الأمر الذي سيسفر عن رحيل مجموعة من الأسماء الكبيرة.

وأكد مانشستر في وقت سابق رحيل نيمانيا ماتيتش وإدينسون كافاني ولي جرانت، وسوف يحذو بول بوجبا وجيسي لينجارد حذوهم.
ويرحل ماتا عن مانشستر بعد فوزه بأربعة ألقاب ومشاركته في 285 مباراة منذ قدومه من صفوف تشيلسي عام 2014، وذكر مانشستر في بيان: «النادي يؤكد أن خوان ماتا سيرحل عن النادي عندما ينتهي عقده هذا الصيف».
وأضاف البيان: «شكراً لك على تخصيص ثمانية أعوام من مسيرتك إلى يونايتد، خوان... الجميع في النادي يتمنون لك كل التوفيق في المستقبل». 

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
خوان ماتا
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