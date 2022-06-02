«الشطرنج» يدخل شركة العين للتوزيع

العين (الاتحاد)

في إطار تنشيط مبادرة الشطرنج والمجتمع لنشر اللعبة بين مختلف فئات مجتمع مدينة العين، نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع شركة العين للتوزيع، بطولة دولية للشطرنج الخاطف بمقر شركة العين للتوزيع بمدينة العين، بمشاركة كبيرة من منتسبي شركة العين للتوزيع.

حضر منافسات البطولة وتوج الفائزين سعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والمهندس خالد المنصوري رئيس شعبة ادارة المواهب بالإنابة في شركة العين للتوزيع.

وتوج المهندس عبدالله النعيمي بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية بعد منافسات قوية ومثيرة حتى الجولة الأخيرة من المنافسات، وأقيمت البطولة طبقاً للنظام السويسري من 7 جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير خمس دقائق للمباراة، مع إضافة ثلاث ثوان لكل نقلة من بداية المباراة حسب نظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.