«ويذ ذا مونلايت» تطارد لقب الأوكس في إبسوم

محمد حسن (دبي)

تخوض خيول الإمارات يوم الجمعة مواجهات قوية على مضمار إبسوم العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق الأوكس الكلاسيكي، للفئة الأولى للمهرات في سن الثلاث سنوات لمسافة الميل ونصف الميل، بمشاركة 11 مهرة.

وتتطلع مهرة جودلفين «ويذ ذا مونلايت» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ويليام بيوك، لمواصلة سجل جودلفين الممتاز بالسباقات الكلاسيكية هذا العام حيث تمكنت الخيول حاملة الشعار الأزرق الملكي من الفوز بثلاثة من أصل ستة سباقات كلاسيكية أوروبية.

وتنافس «ويذ ذا مونلايت» على مسافة الميل ونصف الميل للمرة الأولى بعد أن سجلت فوزاً حاسماً بفارق يقارب الخمسة أطوال لدى عودتها الموسمية في عمر الثلاث سنوات في بريتي بولي ستيكس في نيوماركت في مطلع مايو الماضي.

وشاركت ابنة الفحل «فرانكل» أربع مرات عندما كانت ناشئة، حيث سجلت فوزين على الأرضية الاصطناعية قبل أن تنهي موسمها بفوز آخر في سباق ليستد في نيوماركت.

أما سباق كورنيشن كب المخصص للجياد في سن الأربع سنوات فما فوق لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، فيشهد مشاركة نجم جودلفين «مانوبو» الذي يسعى للارتقاء إلى مستوى الفئة الأولى في هذا السباق بعد أن حل وصيفاً للمرة الأولى في مسيرته بسباق كأس دبي الذهبي في ليلة كأس دبي العالمي، أمام الجواد الياباني «ستاي فوليش».

وحقق جواد الأربع سنوات ابن الفحل «سي ذا ستارس» فوزاً حاسماً في ند الشبا تروفي للفئة الثالثة بمضمار ميدان في فبراير وسجل أربعة انتصارات العام الماضي، متضمنة الفوز بسباق بري شوديني في لونغشامب.

ويمثل الإمارات في سباق كورنيشن كب أيضا الجواد «حكم» لشادويل، بإشراف أوين بوروز وقيادة جيم كراولي، الفائز بلقب «دبي مدينة الذهب» لخيول الفئة الثانية أمسية سوبر ساترداي في مضمار ميدان مارس الماضي.