«الأبيض الأولمبي» يبدأ مشوار كأس آسيا بمواجهة «الساموراي»



معتصم عبدالله (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني الأولمبي مشوار مشاركته في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، بمواجهة نظيره الياباني في الخامسة مساء الغد على ستاد باختاكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها السعودية وطاجيكستان في السابعة مساءً على ملعب لوكوموتيف.

وتعد المشاركة الحالية الرابعة في تاريخ منتخب الإمارات بعد خروجه من الدور ربع النهائي في ثلاث مشاركات 2014، 2016، 2020، مقابل غيابه عن النهائيات في نسخة واحدة 2018، في المقابل لم يغب «الساموري» الطامح بدوره إلى تحقيق لقبه الثاني في النهائيات بعد الأول في 2016 عن المشاركة في جميع النسخ الأربع الماضية لكأس آسيا تحت 23.

ويتسلح «الأبيض الأولمبي» في مستهل مشواره في النهائيات القارية بسجله الإيجابي في المواجهات الافتتاحية خلال المشاركات السابقة لكأس آسيا تحت 23، حيث حافظ على سجله خالياً من الخسارة بالتعادل في المباراة الأولى بنسخة 2014 أمام أستراليا 1-1، والفوز في المشاركة الثانية 2016 أمام ذات المنافس 1-0، والتعادل في المشاركة الأخيرة في نسخة 2020 امام فيتنام 0-0.

وحجز منتخبنا مقعده في النهائيات بتصدره الترتيب العام للمجموعة الخامسة التي استضافتها الفجيرة برصيد 6 نقاط من فوزين على الهند 1-0 وعلى عمان 2-0، وخسارة وحيدة كانت أمام قيرغيزستان 1-2، في المقابل جاء تأهل اليابان إلى النهائيات بعد تصدر المجموعة 11 برصيد 6 نقاط من فوزين على هونج كونج وكمبوديا بنتيجة واحدة 4-0 لتضمن مقعدها للمرة الخامسة على التوالي.

ولن تكون مهمة «الأبيض الأولمبي» سهلة أمام منافسه «الساموري» عطفاً على تاريخ المواجهات الأولمبية بين المنتخبين في المشاركات القارية، في ظل تفوق الأخير بالفوز في المواجهات الرسمية الخمس بداية بمباراة التصفيات الأولمبية 1996 بنتيجة 0-1، وتصفيات أولمبياد 2004 بنتيجة 0-2 و0-3، والخسارة 0-1 في دورة الألعاب الآسيوية 2010، و0-1 في دورة الألعاب الآسيوية 2018 والتي حصد فيها «الأبيض الأولمبي» الميدالية البرونزية بتحقيقه المركز الثالث.

وأكمل «الأبيض الأولمبي» الذي تضم قائمته 23 لاعباً، جاهزيته للنهائيات القارية والتي يفتقد فيها لمجموعة من عناصره الأساسية المنضمين للمنتخب الأول أمثال علي صالح، ماجد راشد، حارب عبدالله، سلطان عادل، من خلال سلسلة من التجارب الودية والمباريات الرسمية في بطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة إلى النهائيات الحالية.

ووصل إجمالي التجارب الرسمية والودية لمنتخبنا تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينيس دا سيلفا إلى نحو 17 مباراة حقق الفوز في 11، مقابل الخسارة في 4، والتعادل في مباراتين مع لبنان 1-1 أوزبكستان 0-0 ودياً.



منتخبنا بالأبيض والأحمر

تناول الاجتماع الفني الذي عقد باستاد بيوندكور وكذلك الاجتماع الطبي لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، كافة التفاصيل، حيث حضر من جانب منتخبنا الوطني جمال بوهندي مدير المنتخب، والدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماعان كافة الجوانب الفنية والتنظيمية واعتماد القائمة النهائية لكل منتخب، والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات، إلى جانب مراجعة اللائحة الفنية للبطولة، والبروتوكول والخدمات الطبية التي يوفرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال منافسات البطولة حفاظاً على سلامة الجميع، فيما تم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات، حيث تقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض في مباراتي اليابان وطاجيكستان، فيما يرتدي اللون الأحمر في مباراة السعودية.



دينيس دا سيلفا: «التفاصيل الصغيرة» عامل حاسم

أكد الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، أهمية التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المباريات، وقال: «نحن نستعد لهذه البطولة منذ أكثر من عام ونصف العام، ومستوى اللاعبين كان يتحسن كثيراً، ولدينا فريق قوي تم اختياره من مجموعة كبيرة من اللاعبين، ونحن نؤمن بأنفسنا ونتطلع للمنافسة بأفضل صورة».

وكشف: «المباريات في هذه البطولة تعتمد على التفاصيل الصغيرة، خاصة وأننا نلعب في مجموعة قوية، حيث يجب أن نعمل على تفادي ارتكاب الأخطاء وعدم دخول أهداف في مرمانا ونحاول المحافظة على تماسكنا، ونأمل أن يحالفنا الحظ في بعض التفاصيل».

وأوضح: بالنسبة لي أنا أتعامل مع المباريات بشكل تدريجي، وكل تركيزي الآن هو على المباراة الأولى أمام اليابان، ولا يمكن أن أفكر في المباراة الثانية إلا بعد نهاية هذه المباراة.. منتخب اليابان من أفضل الفرق المشاركة في البطولة، ولا يمكن أن نحكم إذا كان اللعب أمام مثل هذا المنتخب القوي في المباراة الأولى أمر جيد أم لا، ولهذا سنركز في الشوط الأول على اللعب بقوة وتقديم أفضل ما بوسعنا، ثم سننظر إلى أين ستسير الأمور بعد ذلك.



أويا: حضرنا للمنافسة على اللقب

أكد جو أويا مدرب منتخب اليابان الأولمبي، على الاستعدادات الجيدة للبطولة رغم صعوبة الظروف، مشدداً على محاولة تقديم الأفضل وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، وقال: بعد تحليل جميع فرق المجموعات، نحن ندرك أن كل هذه المنتخبات قوية وصعبة، وأتوقع أن تكون جميع المباريات صعبة، ولكن الآن نحن نركز بشكل كامل على المباراة الأولى أمام الإمارات.. شاهدت مباريات منتخب الإمارات قبل هذه البطولة، وقد عملنا على تحليلهم، حيث إن فريقهم رائع، ولكننا حاولنا الاستعداد بأفضل صورة ممكنة من أجل هذه المباراة.

وأردف بالقول: نحن أتينا إلى هنا من أجل المنافسة على اللقب، وسيكون هنالك أهمية كبيرة للنتائج، وفي ذات الوقت فإننا نعمل على محاولة تطوير قدرات اللاعبين من أجل المشاركة في النسخة المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.