رئيس الاتحاد الألماني يعارض «ملحق البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

عارض بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة دور فاصل يحسم هوية بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك رغم تتويج بايرن ميونيخ بلقب البوندسليجا في المواسم العشرة الأخيرة.

وقال نويندورف في مقابل مع بوابة "تي أونلاين" أن ألمانيا "لديها بطولتان جيدتان بشكل كاف"، كأس ألمانيا والبوندسليجا، بشكلهما المختلف.

وأضاف: لا أريد التشكيك في هذا المبدأ، المطبق في كرة القدم الألمانية بأكملها وصولاً إلى الدوريات الدنيا".

ولم تستبعد دوناتا هوبفن رئيسة رابطة الدوري الألماني في وقت سابق من العام الجاري، دراسة إمكانية تطبيق الدور الفاصل بالبوندسليجا، حيث عارضت أي نوع من القيود على الفكر الحر، لكن نويندورف أكد أن هوبفن ملتزمة أيضاً "بعادات وقيم الكرة الألمانية".

وأشار رئيس اتحاد الكرة الألماني "وفيما يتعلق بالدور الفاصل لقد قالت هوبفن هذا الأسبوع أن هذا الأمر ليس أولوية ولا يتم التعامل معه في الوقت الراهن".

ويدرك نويندورف أن بايرن ميونيخ هو معيار كل شيء في كرة القدم الألمانية، لكنه أشار إلى أن بروسيا دورتموند تعاقد مع العديد من النجوم الدوليين الكبار من أجل الموسم الجديد.

وختم نويندورف بالقول: ربما نرى صورة مختلفة في موسم 2022/2023.