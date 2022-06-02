زوارق أبوظبي تدشن مشوار مونديال الفورمولا-1 من فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التحية والمؤازرة إلى الفرق الإماراتية المشاركة بالجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تنطلق أولى جولاتها في مدينة ماكون فرنسا.

وتضم البعثة الإماراتية فريقي أبوظبي والشارقة للزوارق السريعة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان، أن مشاركة فريق أبوظبي تمثل طموحاً جديداً نحو الفوز بالألقاب وإضافة البطولات العالمية التي يشارك خلالها، وقال: نهدف من مشاركة فريق أبوظبي في البطولة الظهور على المنصات وتحقيق المراكز الأولى، مؤكداً: تعودنا من الفريق دوماً أن يعود بإنجازات حافلة وقوية لتكون استمراراً للصفحات المضيئة التي يكتبها الفريق في سجل إنجازات الرياضة البحرية للإمارات.

وشدد الشيخ محمد بن سلطان على أن فريق أبوظبي يضم المواهب الأفضل والمميزة دوماً والكوادر الوطنية المؤهلة للوصول للمنصات، وهو ما يضمن أن يكون الفريق دائماً في المراكز الأولى، وقال: يزخر الفريق بالعديد من الأسماء وأبطال البحر الذين مثلوا الإمارات طوال السنوات الماضية وحققوا الكثير من الألقاب، والآن ننتظر منهم الاستمرار على نفس النهج والتفوق الذي عهدناه في مواسم سابقة وفي كافة البطولات البحرية الدولية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان على الأهمية الكبيرة التي يقدمها فريق أبوظبي للرياضة البحرية الإماراتية، بالتفوق في هذا الجانب والتميز الدولي، بما يدعم الانتشار والحضور القوي لاسم الإمارات على الساحة الرياضية البحرية العالمية، مشدداً على أن عطاء الفريق لن ينضب مع إنتاجه المستمر للكوادر الأفضل والجهاز الإداري والفني، الذي ضمن للفريق أفضل استقرار في كل المشاركات وقال : نتمنى التوفيق لفريقنا في البطولة الحالية وما هو قادم من بطولات والعودة بالإنجازات البحرية والألقاب.

ويبدأ فريق أبوظبي غداً مشواره عبر بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في مدينة ماكون الفرنسية، حيث تنطلق اليوم بداية تفاصيل الجولة مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة لكافة الفرق المشاركة، فيما ينطلق سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة غداً والذي سيحدد مراكز الزوارق في انطلاقة السباق الرئيسي للجولة والذي ينطلق الأحد، ليكون ختام الجولة الافتتاحية من البطولة.

ويسعى فريق أبوظبي عبر جولة الافتتاح إلى تحقيق المراكز الأولى عبر زوارقه بقيادة المخضرم ثاني القمزي وشون تورنتي، وزيادة رصيد الفريق من الألقاب، لا سيما وأنه قد حقق لقب البطولة سبعة مرات منذ 1997، بالإضافة للدور الكبير الذي قام به الثنائي معا في البطولة منذ 2018، وحتى اللحظة عبر منافسات أقوى بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وكانت مياه نهر ماكون قد استضافت قبل سنوات وفي 2018 بالتحديد منافسات إحدى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي شهدت إحراز راشد القمزي وقتها المركز الثاني والوصافة في هذه الجولة، ولكنها تسجل هذا الأسبوع أولى استضافاتها لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وسط طموح وتحديات 17 زورقاً في هذه الجولة.