«حنين» تتصدر المنافسين بكأس الوثبة في تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

تتصدر المهرة "حنين" لياس لإدارة السباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 14 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز _ بري كوينتين، غداً بمضمار تولوز الفرنسي، والذي يقام برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه نخبة من الأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 16,000 يورو.

ويشرف على المهرة "حنين" المنحدرة من نسل "منجز" والفرس "نجمة"، المدرب دي جوليمين، ويقودها الفارس المخضرم أورتيز مندزبال، ولم يسبق لها المشاركة في السباقات، ولكن الإسطبل معروف بقوة خيوله ونتائجه المميزة.

وينافس على اللقب المهر "يونايتد سبيريت" لجاي نيفنس، بإشراف جي بي جيرو، وقيادة كليمنت كاديل، وحل ثالثاً في سباق بري دينوستي في تولوز، وهناك "أيو ديفاين" لعلي حداد، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة فابريس فيرون.

وتنافس أيضاً المهرة "أم الهضاب" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، وسبق لها الحلول في المركز الثالث بفارق طفيف في سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بورودو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.