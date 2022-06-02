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الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
2 يونيو 2022 11:31

 
روما (رويترز) 

قال الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى إن البطل الأولمبي لامونت مارسيل جيكوبس انسحب من لقاءي روما وأوسلو بالدوري الماسي لعدم تعافيه من إصابة عضلية، وأصيب العداء البالغ عمره 27 عاما، والذي أصبح أول إيطالي يفوز بسباق 100 متر بالأولمبياد في طوكيو العام الماضي، خلال فوزه في سباق 100 متر في سافونا بإيطاليا في مايو وغاب عن لقاء بريفونتين بالدوري الماسي في يوجين بأمريكا الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد الإيطالي في بيان «الكشف أظهر أن البطل الأولمبي مارسيل لامونت جيكوبس لم يتعاف تماما من إصابة عضلية تم تشخيصها الأسبوع الماضي».
وقال جيكوبس، الذي أنهى موسم 2021 مبكرا بسبب الإرهاق، إنه يأمل في التعافي قبل انطلاق بطولة العالم في يوليو.
وكتب في وسائل التواصل الاجتماعي «سأغيب عن السباقين التاليين في روما وأوسلو.. سأستمر في العلاج الطبيعي والتدريبات الخفيفة للتعافي بشكل جيد من أجل بطولة العالم في يوجين في يوليو».
وكان جيكوبس حقق زمنا أوروبيا بلغ 9.80 ثانية في نهائي 100 متر بأولمبياد طوكيو ثم حصد الذهبية الثانية في سباق التتابع أربعة في 100 متر. 

ألعاب القوى
أولمبياد طوكيو
الدوري الماسي لألعاب القوى
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