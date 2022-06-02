المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي



لوس انجليس (أ ف ب)

سقط المنتخب المغربي وديًا 3-صفر أمام نظيره ومضيفه الاميركي امس في سينسيناتي بولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

افتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد النتيجة (26) بتمريرة من جناح تشلسي كريستيان بوليسيك بعد مجهود فردي للاخير الذي أصبح أسرع لاعب يصل الى عتبة الـ20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الاميركي في 49 مباراة.

وضاعف تيموتي ويا، لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية جورج ويا، النتيجة بعد ست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل.

فيما أحرز حجّي رايت، لاعب أنطاليا سبور التركي، في مباراته الأولى على الإطلاق مع المنتخب الأول الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي (64).

وأهدر سليم أملاح فرصة تقليص الفارق لأسود الأطلس بعد أن ارتدت الكرة التي نفذها من ركلة جزاء من العارضة (76).

ويلتقي المنتخب الأميركي وديًا مع الأوروجواي الأحد في كانساس سيتي، علمًا أنه وقع في المجموعة الثانية في كأس العالم الى جانب إنجلترا، ايران والفائز من أوكرانيا وويلز اللتين تلتقيان الأحد، أما المغرب فوقع في الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، بلجيكا حاملة البرونزية وكندا.