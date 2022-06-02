الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
2 يونيو 2022 11:25


لوس انجليس (أ ف ب) 

سقط المنتخب المغربي وديًا 3-صفر أمام نظيره ومضيفه الاميركي امس في سينسيناتي بولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.
افتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد النتيجة (26) بتمريرة من جناح تشلسي كريستيان بوليسيك بعد مجهود فردي للاخير الذي أصبح أسرع لاعب يصل الى عتبة الـ20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الاميركي في 49 مباراة.
وضاعف تيموتي ويا، لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية جورج ويا، النتيجة بعد ست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل.
فيما أحرز حجّي رايت، لاعب أنطاليا سبور التركي، في مباراته الأولى على الإطلاق مع المنتخب الأول الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي (64).
وأهدر سليم أملاح فرصة تقليص الفارق لأسود الأطلس بعد أن ارتدت الكرة التي نفذها من ركلة جزاء من العارضة (76).
ويلتقي المنتخب الأميركي وديًا مع الأوروجواي الأحد في كانساس سيتي، علمًا أنه وقع في المجموعة الثانية في كأس العالم الى جانب إنجلترا، ايران والفائز من أوكرانيا وويلز اللتين تلتقيان الأحد، أما المغرب فوقع في الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، بلجيكا حاملة البرونزية وكندا. 

منتخب المغرب
المنتخب الأميركي
كرة القدم
المباريات الودية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
هالة بدري خلال زيارتها لـ«معرض الخريجين»
ثقافة
هالة بدري تطلع على أعمال مبدعي ومصمّمي المستقبل
اليوم 22:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©