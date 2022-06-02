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القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
2 يونيو 2022 11:13

 
جلاسجو (رويترز) 

عبر آندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا عن أسفه بسبب الأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة نظيره الأوكراني بملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم امس في جلاسجو وتبخر آمال الفريق في بلوغ النهائيات العالمية لأول مرة منذ 24 عاما.
وبفضل أهداف من لاعبيها آندي يارمولينكو ورومان ياريمشوك وأرتيم دوفبيك فازت أوكرانيا على اسكتلندا 3-1 في أول مباراة رسمية تخوضها منذ الحرب الروسية لأراضها.
وبعد هذا الفوز ستلتقي أوكرانيا مع ويلز الأحد المقبل وسيتأهل الفائز منهما للنهائيات التي ستنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.
وقال روبرتسون للصحفيين بعد الهزيمة «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد أن انتظرنا هذه المباراة طويلا، وقبل المباراة قدمنا أداء جيدا بالفعل لكننا بصراحة كنا غائبين خلال المباراة».
وأضاف روبرتسون «وبهذا نغيب عن نهائيات كأس العالم مرة أخرى وعلينا الانتظار لأربعة أعوام.. وكل ما بوسعنا الآن هو الاعتذار لجمهورنا».
وفي البداية تقدمت أوكرانيا بهدفين دورن رد ثم قلص كالوم مكجريجور الفارق في الدقيقة 79 لكن المنتخب الاوكراني تفوق بصورة واضحة وسيطر على اللعب ونجح البديل دوفبيك في إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأهدى المنتخب الأوكراني الفوز للشعب الأوكراني في بلاده.
وأضاف روبرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي «كان لابد لنا الاستمرار في المحاولة والبقاء في المباراة لكننا لم ننجح في ذلك.. للأسف انتهى الأمر الآن بعد مسيرة إيجابية فعليا.. نحن من تسبب في خيبة أملنا». 

تصفيات كأس العالم
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