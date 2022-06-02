الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تنصفه «دقائق اللعب».. مصير شوكوروف عند كوزمين
تنصفه «دقائق اللعب».. مصير شوكوروف عند كوزمين
2 يونيو 2022 10:33

علي معالي (دبي)
رغم الأصوات التي تطالب برحيل الأوزبكي شوكوروف «25 عاماً» عن الشارقة، بعد سنوات من انضمامه موسم 2017- 2018، فإن اللاعب وبحكم فترات مشاركته مع الفريق، يعد من أهم عناصر الفريق، حيث حقق رقماً قياسياً بمسيرته الاحترافية في صفوف الفريق بتواجده أطول فترة في أرض الملعب منذ انتقاله لصفوف الملك بزمن لعب بلغ 2154 دقيقة خلال 24 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث شارك بالموسم السابق في نفس عدد المباريات بدرجة أقل بـ 23 دقيقة، حيث بلغ إجمالي دقائق لعبه 2131 دقيقة.
وللموسم الثاني على التوالي يتواجد شوكوروف أساسياً في 24 مباراة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في اللاعب، الذي يقدم جهداً كبيراً في أرض الملعب، حيث استطاع الأوزبكي أن يسجل ثاني أرقامه القياسية في التهديف في مسيرته الكروية، التي انطلقت مع نادي مشعل الأوزبكي، بتسجيله 4 أهداف في دوري أدنوك، وتحديداً بشباك الإمارات وخورفكان، والطريف أنه سجل في شباك خورفكان 3 أهداف، كما قدم هذا الموسم تمريرتين حاسمتين.
وكان اللاعب قد سجل 5 أهداف من قبل عندما كان في فريق بونيودكور الأوزبكي في موسم 2017 وقبل الانتقال لصفوف الملك، وفي موسم 2010- 2020 سجل شوكوروف 3 أهداف، ويعتبر لاعب وسط الملعب ثالث أكثر اللاعبين في استعادةلكرة هذا الموسم بـ 20 مرة بعد ماجد راشد 26، وماركوس ميلوني 22 مرة.
ورغم ما يقدمه اللاعب من مستوى متميز، إلا أن قرار بقائه من عدمه بات بيد المدرب الروماني كوزمين، خاصة وأن اللاعب ملتزم بعقد مع الشارقة حتى نهاية 2023، وربما تكشف الأيام المقبلة عن قرار إما بالتجديد للاعب أو الاكتفاء بالموسم المقبل بحسب الرؤية الفنية للمدرب.

كوزمين
شوكوروف
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
هالة بدري خلال زيارتها لـ«معرض الخريجين»
ثقافة
هالة بدري تطلع على أعمال مبدعي ومصمّمي المستقبل
اليوم 22:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©