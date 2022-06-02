تنصفه «دقائق اللعب».. مصير شوكوروف عند كوزمين

علي معالي (دبي)

رغم الأصوات التي تطالب برحيل الأوزبكي شوكوروف «25 عاماً» عن الشارقة، بعد سنوات من انضمامه موسم 2017- 2018، فإن اللاعب وبحكم فترات مشاركته مع الفريق، يعد من أهم عناصر الفريق، حيث حقق رقماً قياسياً بمسيرته الاحترافية في صفوف الفريق بتواجده أطول فترة في أرض الملعب منذ انتقاله لصفوف الملك بزمن لعب بلغ 2154 دقيقة خلال 24 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث شارك بالموسم السابق في نفس عدد المباريات بدرجة أقل بـ 23 دقيقة، حيث بلغ إجمالي دقائق لعبه 2131 دقيقة.

وللموسم الثاني على التوالي يتواجد شوكوروف أساسياً في 24 مباراة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في اللاعب، الذي يقدم جهداً كبيراً في أرض الملعب، حيث استطاع الأوزبكي أن يسجل ثاني أرقامه القياسية في التهديف في مسيرته الكروية، التي انطلقت مع نادي مشعل الأوزبكي، بتسجيله 4 أهداف في دوري أدنوك، وتحديداً بشباك الإمارات وخورفكان، والطريف أنه سجل في شباك خورفكان 3 أهداف، كما قدم هذا الموسم تمريرتين حاسمتين.

وكان اللاعب قد سجل 5 أهداف من قبل عندما كان في فريق بونيودكور الأوزبكي في موسم 2017 وقبل الانتقال لصفوف الملك، وفي موسم 2010- 2020 سجل شوكوروف 3 أهداف، ويعتبر لاعب وسط الملعب ثالث أكثر اللاعبين في استعادةلكرة هذا الموسم بـ 20 مرة بعد ماجد راشد 26، وماركوس ميلوني 22 مرة.

ورغم ما يقدمه اللاعب من مستوى متميز، إلا أن قرار بقائه من عدمه بات بيد المدرب الروماني كوزمين، خاصة وأن اللاعب ملتزم بعقد مع الشارقة حتى نهاية 2023، وربما تكشف الأيام المقبلة عن قرار إما بالتجديد للاعب أو الاكتفاء بالموسم المقبل بحسب الرؤية الفنية للمدرب.