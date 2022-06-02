ميسي رداً على مبابي: ندرك جيداً من نحن!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب الأرجنتين 3/ صفر على منتخب إيطاليا في بطولة الكأس الدولية "لافيناليسيما"، التي يواجه خلالها بطل كأس الأمم الأوروبية "إيطاليا" ضد بطل كوبا أميركا "الأرجنتين"، قال النجم ليونيل ميسي قائد منتخب "التانجو" إن منتخب بلاده ليس لديه شيء يثبته للدول الأوروبية، وأنه يملك أدوات منافسة أي منتخب مهما كان اسمه.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بجدارة على منتخب "الآزوري" وتألق في المباراة بصناعة هدفين، وقال في حديثه لشبكة "تي واي سي سبورتس": الأرجنتين ليست بحاجة إلى مواجهة منتخب أوروبي كبير مثل إيطاليا لظهر مستواها الحقيقي، مشيراً إلى إن منتخب بلاده يدرك جيداً من يكون؟ وليس مهماً الحديث عن الأفضل بين الكرة الأوروبية والكرة الأميركية الجنوبية.

وأضاف قائلاً: نحن نلعب كل مبارياتنا بنفس الطريقة ومواجهتنا لإيطاليا كانت اختباراً جيداً لنا لأن "الآزوري" منتخب كبير.

وكان ميسي يرد على ما قاله زميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي جدد عقده مؤخراً مع باريس سان جيرمان، والذي قال في حديث لشبكة "تي أن تي سبورتس" إن الكرة الأوروبية أكثر تنوعاً من مثيلتها الأميركية الجنوبية.

وقال مبابى: الميزة التي يملكها الأوروبيون تتمثل في إنهم يلعبون فيما بينهم الكثير من المباريات على أعلى مستوى، وطوال الوقت، مثلما هو الحال هذا الشهر حيث تخوض المنتخبات الأوروبية فعاليات بطولة دوري الأمم، ولهذا نجد الأوروبيين عندما يصلون إلى نهائيات كأس العالم، يكونون أكثر جاهزية، بينما لا تكون البرازيل والأرجنتين على هذا المستوى. وعلل مبابي ذلك بأن الكرة في أميركا الجنوبية لم تتقدم مثلما تقدمت في أوروبا، ودلل على ذلك بقوله: كل بطولات كأس العالم الأخيرة فازت بها منتخبات أوروبية .

وبعيداً عن هذا الجدال، حرص ميسي على أن يشيد بما حققه منتخب بلاده هذا العام، الذي بدأه بالفوز ببطولة كأس كوبا أميركا، قبل أن يضيف بطولة أخري بالفوز على إيطاليا في الكأس الدولية " لافيناليسيما".

وقال: سنواصل القتال وتطوير أنفسنا من أجل المنافسة بقوة على بطولة كأس العالم القادمة، وعلق قائلاً: لسنا أفضل المرشحين ولكننا سننافس بقوة أمام أي منتخب مهما كان.