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من بيليه إلى بوتين: «أوقفوا الحرب»
من بيليه إلى بوتين: «أوقفوا الحرب»
2 يونيو 2022 08:45

ساو باولو(أ ف ب) 
ناشد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي أخذ فيه البلد الذي مزقته الحرب استراحة من الصراع للمنافسة على مقعد في نهائيات مونديال قطر 2022.
كتب بيليه في رسالة مفتوحة إلى بوتين نُشرت على إنستجرام قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مع اسكتلندا والتي فازت فيها أوكرانيا 3-1، في نصف نهائي المسار الأوّل من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي الكروي.
قال بطل العالم ثلاث مرات: أريد أن أستغل مباراة اليوم كفرصة لتقديم طلب: أوقف الحرب. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار العنف.
وتابع: هذا الصراع شرير وغير مبرر ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب والألم... الحروب موجودة فقط لفصل الدول، ولا توجد أيديولوجية تبرر الصواريخ التي تدفن أحلام الأطفال وتدمر العائلات وتقتل الأبرياء.
وتذكر بيليه اللقاء الذي جمعه مع بوتين في الماضي وتبادل "الابتسامات المصحوبة بمصافحة طويلة".
وكتب: القوة لوقف هذا الصراع بين يديك. نفس تلك التي صافحتها في موسكو، في اجتماعنا الأخير في عام 2017".
كانت صحة اللاعب الأسطوري هشة في الأعوام الأخيرة، مع دخوله إلى المستشفى مرات عدة في الفترة الأخيرة في إطار علاجه من سرطان القولون.
وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.
وقد اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتأتي رسالة بيليه في الوقت الذي يقترب فيه الصراع الأوكراني من يومه المئة، مع استمرار القتال العنيف في شرق البلاد، بعد فشل الجيش الروسي في محاولته للدخول إلى كييف.
والمباراة في جلاسكو هي الأولى للمنتخب الأوكراني منذ بدء الغزو.
وسيواجه المنتخب الأوكراني نظيره الويلزي الأحد في النهائي، للحاق بركب المتأهلين واللعب في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

بيليه
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مونديال قطر
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