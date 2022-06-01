6 انتصارات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف بعد ظهر اليوم في مركز أبوظبي للمعارض بطولة العالم للمواي تاي 2022 التي تستضيفها أبوظبي حتى السبت، بمشاركة 700 لاعب ولاعبه من 100 دولة ينافسون على القاب الكبار والشباب والشابات تحت 23 سنة.

وشهدت جولة أمس، تأهل لاعبنا إبراهيم بلال بتحقيق فوز مستحق على المغربي أسامة حامي في وزن 63.5 كجم لفئة الشباب تحت 23 سنة، كما شهدت الجولة تأهل لاعب منتخبنا محمد سعيد مرضى لنهائي 67 كجم تحت 23 سنة بفوزه المثير على الأردني مهدي عوض.

واستطاع لاعبنا عماد يوسف التفوق على الأردني محمد عوض في وزن 73 كجم لفئة الشباب، بعد مباراة متكافئة تفاعلت معها الجماهير خلال جولات المباراة الثلاث، مما زاد حماس اللاعبين خاصة اللاعب عماد الذي يلعب في ارضه ووسط جماهيره لينضم لكل من أحمد عبدالعزيز وإبراهيم بلال ومحمد مرضي الذين بلغوا النهائي الذهبي.

وشهدت الجولة فوز لاعبنا محمد تويزي على الأوزبكي زبير حسنوف في وزن تحت 51 لفئة الشباب، كما بلغت النهائي اللاعبة المتألقة زينب بنت حمودة بفوزها على البحرينية ينيز دينز في وزن تحت 60 كجم لفئة الشباب لتلعب على ذهب الوزن في النهائي الجمعة وتقابل الإيرانية فاطمة الحسيني، واستطاعت لاعبه منتخبنا مريم شالغومي تحقيق الفوز على لاعبه منتخب فيتنام هونج نجومي لفئة تحت 23 سنة.

وتستأنف مباريات البطولة اعتبارا من الساعة الثانية ظهر اليوم حيث يلتقي على مستوى الكبار بطلنا الدولي إلياس حبيب علي مع العراقي مصطفى التكريتي في مباراة عنوانها الوصول إلى النهائي الخفيف الثقيل لوزن تحت 81 كجم.

من ناحية أخرى، أشاد عبد الكريم الهلالي رئيس لجنة الاحتراف بالجامعة المغربية للمواي تاي بالتطور الذي تشهده اللعبة على نطاق الوطن العربي والذي انعكس في بطولة العالم للمواي تاي 2022 التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وثمن الدور المميز الذي يقوم به عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في تطوير اللعبة بالمنطقة العربية.

بالإجماع.. النيادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للمواي تاي

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيساً للاتحاد القاري بالإجماع خلال اجتماعها مساء أمس بقاعة المؤتمرات في مركز أبوظبي للمعارض.

وجاء الاجماع الآسيوي نظير الجهود الكبيرة التي قدمتها الإمارات ممثلة في اتحاد اللعبة منذ تشكيل مجلس إدارته في مايو 2017، والذي أحدث نقله نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، بدليل المشاركة المميزة في بطولة العالم للمواي تاي الحالية التي تستضيفها عاصمة الرياضات القتالية أبوظبي. وثمن النيادي جهود مجلس إدارة الاتحاد السابق، مؤكداً الاستمرار في نفس النهج بما يسهم في طفرة اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدعو للاعتزاز والفخر بالجهود التي بذلت من الاتحادات الآسيوية كافة ما يسهم في دعم مسيرة اللعبة.

من جهته، أشاد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بقدرات اتحاد الإمارات برئاسة عبد الله سعيد النيادي الذي أحدث نقلة نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، بالرغم من حداثة إشهاره على مستوى عضوية الاتحاد الدولي الذي يتابع باهتمام ذلك الحراك الرياضي الباهر، من خلال مختلف البطولات والدورات الدولية التي نظمها بكفاءة عالية وأثبتت قدرته وحسن كفاءته مستفيداً في ذلك من كوادره الوطنية المؤهلة التي قدمت النموذج في الإدارة والتنظيم وهنأ النيادي على فوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد الآسيوي للمواي تاي.