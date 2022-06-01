الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الوحدة يتعاقد مع البرتغالي كارفالهال
الوحدة يتعاقد مع البرتغالي كارفالهال
2 يونيو 2022 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد نادي الوحدة مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كارفالهال لقيادة الفريق الأول، اعتباراً من يونيو الجاري. وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب القدير وطاقمه، وأن يلبي طموحات قيادة وإدارة وجماهير النادي.
وأعرب كارلوس كارفالهال عن بالغ شكره وامتنانه لثقة قيادة النادي والعمل الاحترافي خلال مراحل التعاقد، مؤكداً عزمه على تقديم الإضافة الفنية للفريق.
من جانبه ثمن مجلس إدارة نادي الوحدة لكرة القدم متمثلاً في عبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة، الدعم اللامحدود من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مؤكداً على أن توجيهات سموه بمضاعفة العمل وتلبية متطلبات النجاح والإنجاز تعكس الرؤى الثاقبة لسموه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من بذل جهود حثيثة لتلبية تطلعات قيادة النادي.

الوحدة
ذياب بن زايد
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©