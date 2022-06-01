الوحدة يتعاقد مع البرتغالي كارفالهال

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد نادي الوحدة مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كارفالهال لقيادة الفريق الأول، اعتباراً من يونيو الجاري. وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب القدير وطاقمه، وأن يلبي طموحات قيادة وإدارة وجماهير النادي.

وأعرب كارلوس كارفالهال عن بالغ شكره وامتنانه لثقة قيادة النادي والعمل الاحترافي خلال مراحل التعاقد، مؤكداً عزمه على تقديم الإضافة الفنية للفريق.

من جانبه ثمن مجلس إدارة نادي الوحدة لكرة القدم متمثلاً في عبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة، الدعم اللامحدود من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مؤكداً على أن توجيهات سموه بمضاعفة العمل وتلبية متطلبات النجاح والإنجاز تعكس الرؤى الثاقبة لسموه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من بذل جهود حثيثة لتلبية تطلعات قيادة النادي.