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الرياضي
تعديلات جوهرية على لوائح ولجان اتحاد الكرة
تعديلات جوهرية على لوائح ولجان اتحاد الكرة
2 يونيو 2022 01:17

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد»، أن اتحاد الكرة ناقش تعديلات شاملة على جميع اللوائح المنظمة لعمل اللجان، بالإضافة لتعديلات واسعة على النظام الأساسي للاتحاد، بخلاف تعديلات موسعة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز تعديلات النظام الأساسي المقترحة التي سيتم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية المقرر له بين أواخر يونيو وأوائل يوليو المقبل، يتعلق بمنصب «نائب الرئيس» واقترح التعديل ضرورة تسمية منصب نائب الرئيس ضمن القائمة التي يتقدم بها الرئيس حيث تقترح وضع منصب «نائب الرئيس» ضمن قائمة المرشح للرئاسة ليكون في منصبه بالانتخاب بينما يكون رئيس الرابطة ضمن مجلس إدارة الاتحاد بمسمى «نائب الرئيس المعين» بصفته، كما اقترحت التعديلات إنشاء «مركز الانضباط وفض المنازعات» تندرج تحته جميع اللجان القضائية ويتم تعيين مدير للمركز كما يتم إنشاء مكتب يتولى إدارة الشكاوى والمنازعات تابع لنفس المركز.
وفيما يتعلق باللجان القضائية شهدت أبرز التعديلات، زيادة مدة عمل اللجان القضائية للاتحاد لتكون 4 سنوات بدلاً من عام واحد مع وضع شروط محددة لاختيار رئيس وأعضاء تلك اللجان ضمن تعديلات النظام الأساسي.

اتحاد الكرة
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