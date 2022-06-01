«الأبيض» يكثف التحضيرات بـ «سلاح المعنويات»

الدوحة (الاتحاد)

يُكثف منتخبنا الوطني الأول، تحضيراته في معسكر الدوحة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي يوم «الثلاثاء» المقبل باستاد أحمد بن علي، ضمن مواجهة الملحق الآسيوي، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو، والذي بدوره يؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم وسط معنويات عالية، فهم يشعرون بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، ويدركون متطلبات الفترة الحالية لتحقيق أهدافهم وطموحات الجماهير التي تعتبر «اللاعب رقم 1» في الملعب.

وتشهد تدريبات «الأبيض» في الدوحة حضور وتواجد حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وأحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب الأول، وعبدالله سالم بن طوق عضو اللجنة.

من جانبه أشاد أحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب الوطني، بأجواء الاستعدادات والتحضيرات، وبالحالة البدنية والفنية للاعبين، سواء في التجربة الودية الدولية التي حققت فوائد كبيرة أمام منتخب جامبيا قبل السفر إلى الدوحة، أو حتى خلال التدريبات اليومية، مشيراً أن الأجواء كلها إيجابية في المعسكر هنا في الدوحة، واللاعبين في قمة التركيز، وروح التحدي موجودة لدى الجميع، أملاً في الحصول على الدعم الكامل من الجماهير في المدرجات خلال المباراة، حيث سينتظر المنتخب الأوفياء بالتأكيد لدعمه خلال المواجهة المرتقبة.