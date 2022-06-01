الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
عبدالله رمضان: المنتخب الوطني يحتاج مساندة الجماهير
عبدالله رمضان: المنتخب الوطني يحتاج مساندة الجماهير
2 يونيو 2022 01:17

الدوحة (الاتحاد)

أكد عبدالله رمضان، لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي «الأبيض» باتوا في قمة الجاهزية للمرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ولقاء منتخب استراليا يوم 7 الجاري بالدوحة، لافتاً إلى أن ارتفاع المعنويات لدى جميع اللاعبين أصبح واضحاً، فهم يتمتعون بالروح القتالية العالية وبالطموح الكبير لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية. وأشار رمضان إلى أن المنتخب يحتاج لجماهيره الوفية في المدرجات يوم المباراة، وقال: نحن اللاعبين سنقاتل في الملعب، ونعد بتقديم كل ما نستطيع داخل المستطيل الأخضر، من أجل الحصول على فرصتنا في التأهل للملحق العالمي وخوض مباراة أمام منتخب بيرو.
وتابع: نعلم أن المواجهة المنتظرة أمام أستراليا لن تكون سهلة، لكن نحن في انتظار الدعم والمساندة الكبيرة من جمهورنا، فحضوره يُعد أهم عوامل التحفيز، ويُسهم في رفع المعنويات وزيادة الطموح والحماس في نفوس اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

المنتخب الوطني
الأبيض
استراليا
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©