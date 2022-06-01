عبدالله رمضان: المنتخب الوطني يحتاج مساندة الجماهير

الدوحة (الاتحاد)

أكد عبدالله رمضان، لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي «الأبيض» باتوا في قمة الجاهزية للمرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ولقاء منتخب استراليا يوم 7 الجاري بالدوحة، لافتاً إلى أن ارتفاع المعنويات لدى جميع اللاعبين أصبح واضحاً، فهم يتمتعون بالروح القتالية العالية وبالطموح الكبير لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية. وأشار رمضان إلى أن المنتخب يحتاج لجماهيره الوفية في المدرجات يوم المباراة، وقال: نحن اللاعبين سنقاتل في الملعب، ونعد بتقديم كل ما نستطيع داخل المستطيل الأخضر، من أجل الحصول على فرصتنا في التأهل للملحق العالمي وخوض مباراة أمام منتخب بيرو.

وتابع: نعلم أن المواجهة المنتظرة أمام أستراليا لن تكون سهلة، لكن نحن في انتظار الدعم والمساندة الكبيرة من جمهورنا، فحضوره يُعد أهم عوامل التحفيز، ويُسهم في رفع المعنويات وزيادة الطموح والحماس في نفوس اللاعبين خلال المباراة المقبلة.