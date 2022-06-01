بندر الأحبابي: «الأبيض» جاهز لمواجهة «الكنجارو»

الدوحة (الاتحاد)

أكد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، أن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، تسير بخطى مدروسة، مشيراً إلى أن كتيبة المنتخب مجهزة بشكل جيد، وقال: نحن نعد بالقتال في الملعب، لأننا مازلنا نتمسك بأمل التأهل للملحق العالمي، ثم التأهل للمونديال، كما نحتاج لدعم عشاق الأبيض، حتى تكتمل الصورة، ويؤدي كل فرد دوره، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتابع: المواجهة المنتظرة أمام استراليا صعبة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة على رجال المنتخب، ولدينا ثقة في النفس، لكن وجود الجماهير خلف المنتخب سيكون تأثيره إيجابياً على جميع اللاعبينن.