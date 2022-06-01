الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بندر الأحبابي: «الأبيض» جاهز لمواجهة «الكنجارو»
بندر الأحبابي: «الأبيض» جاهز لمواجهة «الكنجارو»
2 يونيو 2022 01:17

الدوحة (الاتحاد)

أكد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، أن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، تسير بخطى مدروسة، مشيراً إلى أن كتيبة المنتخب مجهزة بشكل جيد، وقال: نحن نعد بالقتال في الملعب، لأننا مازلنا نتمسك بأمل التأهل للملحق العالمي، ثم التأهل للمونديال، كما نحتاج لدعم عشاق الأبيض، حتى تكتمل الصورة، ويؤدي كل فرد دوره، سواء داخل الملعب أو خارجه.
وتابع: المواجهة المنتظرة أمام استراليا صعبة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة على رجال المنتخب، ولدينا ثقة في النفس، لكن وجود الجماهير خلف المنتخب سيكون تأثيره إيجابياً على جميع اللاعبينن.

الأبيض
المنتخب الوطني
منتخب أستراليا
الكنجارو
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©