تألق «عموري» يعيد «بريق مبخوت»

معتز الشامي (دبي)

أشعل رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، روح التنافس بين جميع اللاعبين، في التدريبات، من خلال المعسكر الحالي، بعدما أعلن فتح القائمة أمام مختلف العناصر، لدخول تشكيلة اللقاء المرتقب أمام أستراليا، بهدف زيادة التنافس على جميع المراكز بين جميع اللاعبين، حيث سيشارك أمام «الكنجارو» أجهز اللاعبين في مختلف المراكز من واقع الجدية والالتزام بالتعليمات الفنية خلال الحصص التدريبية اليومية.

وكانت التدريبات الأخيرة التي أداها جميع اللاعبين، قد شهدت تألق عمر عبد الرحمن، الذي سيلعب دور صانع اللعب كعادته في تشكيلة المنتخب، ويرتبط تألق «عموري»، باستعادة علي مبخوت لبريقه حيث يموله عموري بالفرص والتمريرات القادرة على صنع الفارق أمام المنتخب الأسترالي الذي يؤدي بقوة بدنية عالية ويلعب بطريقة دفاع المنطقة، ويعتمد على المرتدات.

ويركز الجهاز الفني على علاج مشكلات الهجوم بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي عانى من إضاعة الفرص السهلة، وغياب التهديف في الكثير من المباريات، وهو ما يتطلب ضرورة التركيز في «اللمسة الأخيرة» وفي نقل الكرات سريعاً، خصوصاً أمام منطقة الـ18 للمنتخب الأسترالي.

من جهته، شدد المدرب التونسي نور الدين العبيدي، مدرب أندية شباب الأهلي والإمارات السابق، على أهمية المرحلة الحالية من التحضيرات، بهدف رفع الكفاءة الفنية للاعبي المنتخب، لاسيما ضرورة التركيز على عامل الانسجام والتفاهم بين مختلف خطوط اللعب، مشيراً إلى أن المنتخب عليه التمسك بفلسفة «تقارب الخطوط»، وعدم ترك المساحات للمنتخب الأسترالي، فضلاً عن الالتزام بطريقة تميل للدفاع، واستغلال الثغرات التي ستظهر خلال المباراة في أداء المنتخب الأسترالي القوي، صاحب الخبرات الكبيرة في هذا النوع من المباريات، فضلاً عن ضم عناصر مميزة بين صفوفه ومحترفة في عدة دوريات بأوروبا وآسيا.

وأضاف: «يجب فرض رقابة على لاعبي الوسط والهجوم في صفوف المنتخب الأسترالي، فضلاً عن القادمين من الخلف لتشكيل الزيادة العددية على دفاعات «الأبيض» عند فقدان الكرة من المنتخب، ما يتطلب مضاعفة الجهد من جميع اللاعبين، وعدم ترك أي مساحة للاعبي الوسط تحديداً لامتلاك الكرة وتشكيل الخطورة على مرمى الأبيض».

«الأسترالي» يجرب نفسه أمام «النشامى»

يلتقي منتخب أستراليا ودياً، مساء اليوم، أمام منتخب الأردن عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، في التجربة الأخيرة قبل مواجهة منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الملحق الآسيوي المؤهل بدوره للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 الجاري.

وأشار موقع «سوكروس» المتخصص في رصد أخبار المنتخب الأسترالي، أن الجهاز الفني لأستراليا فضل مواجهة الأردن لأنها تعتبر نفس مدرسة المنتخب الإماراتي، حيث تعتبر تلك المواجهة الودية بينهما هي الأولى التي تجمع بين كلا المنتخبين.

واستعاد منتخب أستراليا، آدم تاجارت، مهاجم فريق سيريزو أوساكا الياباني، العائد من الإصابة، حيث دخل في تشكيلة قائمة «الكنجارو»، خاصة بعد تألقه في الدوري الياباني مؤخراً، ونجح في تسجيل 3 أهداف مع فريقه هناك، حيث أعرب المهاجم الأسترالي عن سعادته بالانضمام مجدداً لمنتخب بلاده عقب تعافيه من الإصابة.

وأضاف: «منتخب أستراليا يمتلك العديد من اللاعبين الأعلى مستوى ويلعبون مع بعض منذ فترة طويلة، معرباً عن أمله في أن يساهم مع فريقه في إحراز الأهداف والوصول إلى كأس العالم».