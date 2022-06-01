أبوظبي تستضيف «السوبر الأرجنتيني» 4 سنوات

لندن (وام)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دعماً لخطط تعزيز شراكات إمارة أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على دعم استضافة الأحداث التاريخية لكرة القدم الأرجنتينية في أبوظبي، لاسيما بعد النجاحات الجماهيرية الكبيرة التي حققتها البطولات الكروية وتفاعل جماهير الكرة اللاتينية بأبوظبي.

تأتي اتفاقية الشراكة ضمن خطط المجلس المتواصلة لربط العاصمة أبوظبي بمزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد مجلس أبوظبي الرياضي في بيان أنه في ظل التواصل المباشر والعمل المشترك مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تم التوصل لاتفاقية طويلة الأمد من بين بنودها أن تستضيف أبوظبي معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لمونديال قطر 2022، وبرنامجه الذي يتضمن مجموعة مهمة من المباريات الودية في نوفمبر 2022 إلى جانب نهائيات كأس السوبر الأرجنتيني لمدة أربع سنوات متتالية ابتداءً من يناير 2023 حتى عام 2026 ما يعكس شعبية الكرة الأرجنتينية في المنطقة وحضورها الجماهيري الكبير الذي يرغب بمشاهدة ومساندة الفرق الأرجنتينية من عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية بات الاتحاد الارجنتيني أول اتحاد في أميركا الجنوبية يبرم شراكة بهذه القيمة والتأثير.

من جهته قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «سعداء بالإعلان عن هذه الاتفاقية الاستراتيجية والتاريخية لمؤسستنا ضمن خططنا التطويرية ويمثل نقل كأس السوبر الأرجنتيني إلى أبوظبي خطوة مهمة ذات تأثير كبير».

وأضاف: «ستعطي هذه الاتفاقية قدراً أكبر من الظهور العالمي وتخلق فرصاً تجارية جديدة للأندية والرابطة ونرحب بمجلس أبوظبي الرياضي شريكاً جديداً للاتحاد الأرجنتيني، سنتشارك معا شغف كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وسنعمل على ترك بصمة قوية في أبوظبي».

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تسعدنا، وتأتي ضمن أولوياتنا لتعزيز شراكتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية لصناعة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في المشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال».

وأضاف: «المنتخب الأرجنتيني من المنتخبات العالمية العريقة التي أنجبت أساطير كروية مثل مارادونا وميسي ونخبة من النجوم الآخرين ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الثلاثين الماضية ونحرص من خلال هذه الشراكة على تقديم فرص مميزة لجماهير الأرجنتين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط لمتابعة تحضيراتهم للمونديال عن قرب ومشاهدة نجومهم المفضلين، لاسيما وأن المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أميركا 2021 وأحد المنتخبات المرشحة للقب المونديالي».

وأعرب العواني عن سروره بهذه الشراكة التي ستشهد استضافة كأس السوبر الارجنتيني على مدار 4 سنوات، وقال: «يسعدنا الترحيب بالجماهير الأرجنتينية في الإمارات وأبوظبي للتعرف عن قرب على ثقافة وحضارة الدولة ودورها الريادي في تعزيز التقارب والتواصل بين شعوب العالم بلغة السلام والتسامح والمحبة».

وقد عقد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً مثمراً في لندن لوضع أجندة العمل واعتماد برامج الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.