الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العبيدي يقود «الصقور» في «الأولى»
العبيدي يقود «الصقور» في «الأولى»
2 يونيو 2022 01:17

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي الإمارات تعاقده مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده النادي بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات، وثاني الشحي عضو مجلس الإدارة، وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.
وأشاد يوسف البطران بالسيرة الذاتية الطيبة التي يتمتع بها المدرب الجديد، بعد أن سبق له العمل في الدول العربية منها البحرين وتونس إلى جانب خبراته في بلجيكا، وأيضا خلال قيادته لفريق العروبة بدوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى التمنيات له وجهازه المعاون لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم المقبل وعودته إلى دوري أدنوك للمحترفين.
بدوره، أعرب المدرب العبيدي عن شكره وتقديره لإدارة النادي والثقة التي أولوها له، كما أعرب عن أمله في تحقيق تطلعات إدارة وجماهير «الصقور»، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تكوين فريق كبير للمستقبل وقوي يكون قادراً على خوض المنافسات، ويستطيع تحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً الشكر لإدارة النادي لحفاوة الاستقبال وللتعاون الكبير الذي لمسه منذ وصوله للنادي،. وقال: أتمنى أن أنجح في قيادة الفريق لتحقيق النتائج الجيدة التي تليق بتاريخ النادي.

الصقور
نادي الإمارات
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©