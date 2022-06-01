«زوارق أبوظبي» تبحث عن إنجاز جديد في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، إلى مدينة ماكون الفرنسية صباح اليوم، للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي من المقرر أن تقام من الثالث وحتى الرابع من يونيو الجاري، وتأتي مشاركة فريق أبوظبي كي تستكمل مشوار المشاركة الدولية للفريق في مختلف البطولات العالمية للرياضة البحرية، والتي ستأخذ حيزاً كبيراً خلال صيف 2022 في عدد من البطولات والأحداث العالمية.

وكانت إنجازات فريق أبوظبي بدأت مبكراً هذا الصيف في مايو مع تحقيق راشد الملا بطل العالم لذهبية فئة الحركات الاستعراضية عبر الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في مدينة إيبيزا الإسبانية ولتكون بداية قوية لمشاركات الفريق في هذا الصيف عبر مختلف البطولات.

أحمد الرميثي

وحلت زوارق فريق أبوظبي في المركزين الثاني والثالث في الموسم الماضي من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، في حين حقق لقب البطولة ثلاثة مواسم متتالية من 2017 وحتى 2019 وعبر تاريخه الطويل في المشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، حقق فريق أبوظبي اللقب سبع مرات منذ عام 1997، وعلى المستوى العام، فإن صاحب أفضل رصيد في المنافسة هو الإيطالي جيدو كابلليني بعشرة ألقاب وهو مدرب فريق أبوظبي في الوقت الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية فريق أبوظبي بسبعة ألقاب قد ترتفع لثمانية هذا الموسم في حال تمكن من الظفر باللقب والدفاع عنه في أحد المواسم الإستثنائية والقوية.

وتضم بعثة الفريق، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيساً للبعثة والمتسابقين الرئيسيين ثاني القمزي وشون تورنتي، بالإضافة لحضور المتسابق الاحتياطي راشد القمزي و«راديو مان» الفريق ناصر الظاهري وجمعة القبيسي.

وكانت كوادر الفريق بدأت التجهيز والإعداد مبكراً للموسم الجديد مع سلسلة من التدريبات والتمارين عبر معسكرات خاصة أقيمت منذ فبراير الماضي في العاصمة أبوظبي قبل الانتقال إلى معسكر ختامي وأخير تم إقامته في إيطاليا في مايو الماضي، وذلك من أجل التأكيد على جاهزية ولياقة المتسابقين قبل انطلاق أولى جولات البطولة.

وحصد اللقب في النسخة الماضية، السويدي جوناس آندرسون بعد وصوله للنقطة 40 في حين حل ثانياً زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر وحل ثالثاً زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي ورصيده 37 نقطة.

من ناحيته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وكشف أحمد ثاني عن استعداد وجاهزية الفريق الكبيرة من أجل دخول منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 بقوة من أجل المنافسة على لقب هذا الموسم وقال: قمنا بتجهيز وإعداد الفريق بالشكل الملائم والذي يتناسب مع قوة البطولة طوال الأشهر الماضية، وكوادر فريقنا جاهزة لخوض التحدي القوي في أولى جولات البطولة.

وأكد أحمد ثاني عن خطة النادي البحري في أن يكون لفريق أبوظبي مشاركة واسعة خلال هذا الصيف في عدد من البطولات الدولية والمهمة على الخريطة الرياضية البحرية، وذلك في سبيل تقديم التمثيل الرياضي الأمثل للإمارات والحفاظ على مختلف المكتسبات التي حققها الفريق طوال المواسم الماضية على صعيد الرياضات البحرية العالمية وكافة الألقاب التي جمعها وقال: لدينا خطة شاملة خلال هذا الصيف للمشاركة في البطولات الأولى على الصعيد البحري والاستمرار في حصد المراكز الأولى ومنصات التتويج، هدفنا ثابت ولن يتغير وهو تقديم التمثيل االرياضي الأفضل للإمارات، وأن نكون دوماً الرقم واحد في أي بطولة يشارك من خلالها فريق أبوظبي.