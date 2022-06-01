الجزيرة يواجه الأهلي القطري في افتتاح «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)



تغادر بعثة فريق الجزيرة لكرة اليد البلاد غدا الخميس متوجهة إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية الثامنة والثلاثون لأبطال الكؤوس التي تنطلق السبت وتستمر حتى يوم 12 يونيو الجاري بمشاركة 7 فرق.

وأوقعت قرعة البطولة فخر أبوظبي في المجموعة الأولى مع الكويتي الكويتي ومسقط العماني والأهلي القطري وتضم المجموعة الثانية فرق: السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، ومضر السعودي.

ويدشن الجزيرة مبارياته البطولة السبت أمام الأهلي القطري فيما يلتقي في نفس اليوم الكويت مع مسقط ضمن المجموعة الأولى والسالمية مع مضر في المجموعة الثانية فيما يلتقي يوم 5 يونيو مسقط مع الأهلي والجزيرة مع الكويت ثم يلعب الجزيرة مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة يوم 6 يونيو أمام مسقط وفي المجموعة الثانية يلتقي النجمة مع مضر ويختتم الدور الأول يوم 7 يونيو بمواجهة الكويت مع الأهلي في المجموعة الأولى والسالمية مع النجمة في المجموعة الثانية ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

كان فريق الغرافة القطري قد أحرز لقب النسخة الأخيرة من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي أقيمت في الدوحة عام 2017.