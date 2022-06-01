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بالإجماع.. النيادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للمواي تاي
بالإجماع.. النيادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للمواي تاي
1 يونيو 2022 20:03

 
أبوظبي (الاتحاد)
انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيساً للاتحاد القاري بالإجماع خلال اجتماعها مساء اليوم بقاعة المؤتمرات في مركز أبوظبي للمعارض.
وجاء الاجماع الآسيوي نظير الجهود الكبيرة التي قدمتها دولة الامارات ممثلة في اتحاد اللعبة منذ تشكيل مجلس إدارته في مايو 2017 والذي أحدث نقله نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، بدليل المشاركة المميزة في بطولة العالم للمواي تاي الحالية التي تستضيفها عاصمة الرياضات القتالية أبوظبي.
وثمن النيادي جهود مجلس إدارة الاتحاد السابق، مؤكداً الاستمرار في نفس النهج بما يسهم في طفرة اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدعو للاعتزاز والفخر بالجهود التي بذلت من الاتحادات الآسيوية كافة ما يسهم في دعم مسيرة اللعبة.
من جهته، أشاد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بقدرات اتحاد الإمارات برئاسة عبد الله سعيد النيادي الذي أحدث نقلة نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، بالرغم من حداثة إشهاره على مستوى عضوية الاتحاد الدولي الذي يتابع باهتمام ذلك الحراك الرياضي الباهر، من خلال مختلف البطولات والدورات الدولية التي نظمها بكفاءة عالية وأثبتت قدرته وحسن كفاءته مستفيداً في ذلك من كوادره الوطنية المؤهلة التي قدمت النموذج في الإدارة والتنظيم وهنأ النيادي على فوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد الآسيوي للمواي تاي.

عبدالله النيادي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة العالم للمواي تاي
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