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راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الكويتي
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الكويتي
1 يونيو 2022 19:05

دبي (الاتحاد)
استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، خلال زيارته الإمارات، بالتزامن مع إقامة المنتخب الأول للكويت معسكراً إعدادياً حالياً في العاصمة أبوظبي، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.
وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عبدالله الشاهين، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد الكويتي، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الجديد في مهمته المنتظرة، وتطرق اللقاء أيضاً إلى أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، وسُبل تعزيزها لما فيه خدمة الرياضة، وتبادل الطرفان خلال اللقاء الدروع التذكارية.
جرى اللقاء بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وجمال العتيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي وصلاح القناعي الأمين العام للاتحاد الكويتي.

راشد بن حميد النعيمي
اتحاد الكرة
محمد بن هزام
اتحاد الكرة الكويتي
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