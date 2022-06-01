كاساتكينا إلى نصف نهائي رولان جاروس للمرة الأولى

باريس (أ ف ب)

بلغت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 20 عالمياً، نصف نهائي بطولة كبرى في كرة التنس للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها في ربع نهائي رولان جاروس اليوم على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 6-4,7-6 (7/5).

وكانت أفضل نتيجة لكاساتكينا في الـ«جراندسلام» بلوغها الدور ربع النهائي ويمبلدون 2018.

وقالت داريا بعد فوزها في ساعتين وثماني دقائق: «المباراة كانت عصيبة ومتقاربة جداً، لا سيما شوط كسر التعادل، خصوصاً النقاط الأخيرة»، وتابعت ابنة الـ25 عاماً: «إنه فوز مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة بالتواجد في نصف النهائي للمرة الأولى...التحدي كان ذهنيًا جداً وأنا سعيدة بتخطيه».

وجدّدت كاساتكينا فوزها على مواطنتها في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعد أول في الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورج في بلدهما العام الماضي، وبعد أن تبادلتا كسر الإرسال في مناسبات عدة، لجأت اللاعبتان إلى شوط كسر التعادل الذي تقدمت فيه كاساتكينا 6-1 وتصبح على بعد نقطة من الفوز.

لكن كوديرميتوفا (29 عالمياً) كادت تحدث المفاجأة عندما فازت بأربع نقاط توالياً وتهدّد بأخذ المباراة إلى مجموعة ثالثة وحاسمة، إلا أن كاساتكينا نجحت في حسم المواجهة أخيراً من الفرصة الخامسة بضربة ساقطة جميلة على الشبكة.

ورغم أن كوديرميتوفا (25 عاماً) تفوّقت في الضربات الرابحة بفارق شاسع (38 مقابل 16)، إلا أنها دفعت ثمن الأخطاء المباشرة التي بلغ عددها ضعف تلك التي ارتكبتها كاساتكينا (50 مقابل 25) لتفشل في بلوغ نصف نهائي «جراندسلام» للمرة الأولى في مسيرتها.