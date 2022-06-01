مجلس سيدات أعمال عجمان يطلق «المنصة الرياضية»



عجمان (وام)

أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان مبادرة «المنصة الرياضية» الهادفة إلى تقديم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة في مجال الصحة العامة على مدار العام، إلى جانب تعزيز المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الصحية والرياضية، وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين عجمان، وبشراكة استراتيجية مع مستشفى ثومبي الجامعي ونادي بودي آند سول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والدكتورة نورا سلطان المرزوقي ومنى صقر المطروشي ووفاء حسن الشامسي عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وميسون عصام نائب مدير العلاقات العامة في مستشفى ثومبي الجامعي وغادة بركات مديرة بودي اند سول.

وتحدثت الدكتورة آمنة خليفة آل علي عن تفاصيل مبادرة «المنصة الرياضية» قائلة: إن مجلس سيدات أعمال عجمان أطلق هذه المنصة إيماناً منه بأهمية تغيير نمط الحياة والوصول إلى جودة حياة مستدامة، فالمرأة في كل مجالات العمل لا تستطيع أن تتقدم وترتقي وتواصل مهامها إلا إذا كانت تتمتع بصحة جيدة، وحرصاً من المجلس على إسعاد المرأة في الجانب النفسي والصحي والبدني تم إطلاق المنصة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة حرص مجلس سيدات أعمال على إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية وتخصصية تخدم عضوات المجلس وأفراد المجتمع بشكل عام وتتواكب مع أهداف المجلس، وأشادت بتنوع شراكات المجلس مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة مما يعزز نجاح واستدامة تلك المبادرات. وأشارت إلى أهمية مبادرة «المنصة الرياضية» وأهدافها في نشر ثقافة الحفاظ على الصحة، وتأكيد أهمية استدامة الصحة البدنية والنفسية للمرأة، ودعم صاحبات مشاريع المأكولات الصحية من صاحبات رخصة بدايات، وتعزيز الوعي بأهمية جعل الرياضة أسلوب حياة، وبناء شراكات مجتمعية فعالة في مجال الصحة والرياضة.

ونوهت إلى قيمة «المنصة الرياضية» للمجتمع بشكل عام كخدمة إضافية يقدمها المجلس للمشاركات، شاملة الفحوص الطبية في المستشفى وممارسة الرياضة في النوادي، إلى عقد الورش التدريبية التأهيلية والتثقيفية، واختتمت حديثها بأن المجلس سيحتفي في ختام «المنصة الرياضية» بالمشاركات في برامج المنصة وبالشركاء الداعمين لها، متمنية أن تحقق النجاح في كل مراحلها وأن تقدم للنساء حياة صحية سعيدة.

وكشفت الدكتورة نورا المرزوقي، خلال المؤتمر الصحفي، عن أول برامج المبادرة وإطلاق برنامج «عيشها بصحة»، وهو عبارة عن برنامج مجتمعي لرفع الوعي الصحي وتحسين أسلوب الحياة عبر مشاركة عدد من السيدات في برنامج صحي متكامل يشمل فحوصاً طبية وبرامج غذائية ورياضية للوصول إلى الوزن المثالي وتحسين الصحة العامة لهم.

وأوضحت أن البرنامج يشمل «فحوصاً طبية لجميع المشتركات، وتقديم النصائح من قبل أخصائي التغذية وعمل برنامج غذائي، ووضع الخطط لبدء التمارين الرياضية والحصص التفاعلية على أيدي المدربين وأصحاب التخصص، وتقديم دورات إدارة نمط الحياة والمفاهيم الخاطئة والشائعة حول خسارة الوزن وكوبونات وخصومات على الوجبات الصحية دعماً للمشتركات.

وقدمت للحضور نبذة حول مراحل تنفيذ برنامج عيشها بصحة، لتتضمن المرحلة الأولى عملية تسجيل المنتسبات لمدة شهر من اليوم إلى 30 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة عجمان www.ajmanchamber.ae أو التواصل مع مجلس سيدات أعمال عجمان، تليها مرحلة اختيار المنتسبات من خلال لجنة من الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج، ثم المرحلة الثالثة وتنفيذ الجانب التدريبي والتوعوي للمنتسبات لمدة 6 أشهر متواصلة، على أن يختتم البرنامج بالمرحلة الرابعة والإعلان عن المنتسبات الأكثر نجاحاً والتزاماً بتنفيذ برنامج عيشها بصحة.

وقدمت ميسون عصام، الشكر إلى مجلس سيدات أعمال عجمان على تنفيذ مبادرات رائدة تساهم في سعادة المجتمع وتزيد من جودة الحياة الصحية لدى السيدات، وأكدت أن مستشفى ثومبي الجامعي حريص على تنويع مساهماته المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية، ليمثل برنامج «عيشها بصحة» تجسيداً واضحاً للمساهمات المجتمعية التي تنفذها المستشفى على مدار العام.

من جانبها أوضحت غادة بركات، أن نوادي بودي أند سول ستحرص على تقديم الدعم الممكن لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة، والعمل على توعية المنتسبات بأهمية تحسين أسلوب الحياة والوصول للوزن الصحي المثالي.