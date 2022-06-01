تنسيق بين «الأولمبية» والاتحاد الدولي لحل «قضية السباحة»

دبي (وام)

أكد سلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، على عدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد لأي اجتماعات لها في الوقت الراهن، بعدما تم إلغاء اللقاء التشاوري الخاص بها، والذي كان مقرراً 21 مايو الماضي، لمناقشة قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الانتخابات، بناء على مخاطبة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتلقى اتحاد السباحة إخطاراً من الاتحاد الدولي بتأجيل العملية الانتخابية، التي كانت مقررة 7 يونيو الجاري، ما دعا الاتحاد لتوجيه الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للانعقاد وعقد اجتماع تشاوري حول قرار الاتحاد الدولي للعبة لاتخاذ القرار المناسب والتعامل مع التغييرات الجديدة على الموقف.

وأوضح السماحي، أنه تم إلغاء اللقاء التشاوري لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وقال: خاطبتنا اللجنة الأولمبية الوطنية، لإلغاء اللقاء التشاوري، نظراً لقيامها بجهود مكثفة لحل الموضوع مع الاتحاد الدولي للسباحة، والتوصل إلى صيغة تفاهم في أقرب وقت، وبالتالي، لم تعد هناك حاجة لعقد اجتماع الجمعية العمومية حول هذا الموضوع.

وأشاد السماحي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في هذا الصدد، متمنيا أن يتم التوصل لحل في أقرب فرصة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، وعن نتائج منتخب السباحة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، أكد السماحي أنه كان يأمل تحقيق عدد أكبر من الميداليات.

وحصدت السباحة الإماراتية 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين، وبرونزية واحدة.