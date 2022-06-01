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الرياضي
بوجبا يرحل عن يونايتد «مجاناً»!
بوجبا يرحل عن يونايتد «مجاناً»!
1 يونيو 2022 16:44

لندن (د ب أ)
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق بدون مقابل مع نهاية عقده في نهائية يونيو الجاري.
وكان بوجبا، الصاعد من أكاديمية أولد ترافورد، قد انضم إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2012، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد بعدها بأربعة أعوام في صفقة قياسية عالمية حينذاك قيمتها 105 ملايين يورو (113 مليون دولار)، حسب ما اشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
لكن بوجبا قضى فترة متذبذبة مع مانشستر يونايتد، ليعلن النادي اليوم رحيله بنهاية الشهر الجاري.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان وداع مطول نشره عبر موقعه على الإنترنت: «النادي يمكنه إعلان أن بول بوجبا سيرحل عن مانشستر يونايتد بنهاية يونيو، وذلك مع نهاية عقده».
وأضاف: «كل من في النادي يودون تهنئة بول بوجبا على مشواره الناجح، ويشكرونه على إسهاماته مع مانشستر يونايتد.» وتابع النادي: «نتمنى له كل التوفيق في خطواته المقبلة في هذه الرحلة الرائعة».
وسجل بوجبا 39 هدفاً خلال 233 مباراة مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد، الذي انضم إليه أول مرة قادما من لوهافر الفرنسي عام 2009.
ولعب بوجبا دوراً بارزاً في التتويج بلقب كاس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2011، لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي ويقضي فترة شهدت فوزه بالعديد من الألقاب في تورينو.
وعاد بول بوجبا إلى أولد ترافورد عام 2016 لكنه لم يحقق البداية المأمولة، وقد شهد موسمه الأول لدى العودة تتويج مانشستر يونايتد بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي والدوري الأوروبي فقط.
وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية عودة بوجبا (29 عاماً)، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، إلى يوفنتوس.
كذلك ضمت قائمة الأندية التي يتردد أنها ترغب في ضم اللاعب، باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد
بول بوجبا
يوفنتوس
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