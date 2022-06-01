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«الآسيوي» يدعم تطوير «رجبي باكستان»
«الآسيوي» يدعم تطوير «رجبي باكستان»
1 يونيو 2022 16:30


دبي (الاتحاد)


عقد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، اجتماعاً مع شوكت جافيد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الباكستانية، في المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الباكستانية في مدينة لاهور بإقليم بنجاب، على هامش المباراة التي جرت بين باكستان وتايلاند على ملعب بلدية بنجاب ضمن تصنيف المستوى الثالث القاري.
كما عقد الظالعي اجتماعاً مع سيد شاهد حسين عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومناقشة مستجدات الحركة الأولمبية الدولية والتجهيزات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024، وكذلك الدورة التي تليها بلوس أنجلوس 2028.
وتأتي الاجتماعات في إطار تطوير اللعبة على المستوى القاري والأولمبي، حيث يقوم الظالعي بزيارات متعددة لعدد من الاتحادات من أجل دعم اللعبة وتطويرها من خلال العمل مع جميع اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية، حيث تم التنسيق مع خالد محمود الأمين العام للجنة الأولمبية الباكستانية بشأن مساهمة الاتحاد الآسيوي للرجبي لدعم الاتحاد الباكستاني.
كما يسعى رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي لتعزيز رؤية وأهداف ومستهدفات المجلس الأولمبي الآسيوي من خلال ضمان تواجد الرياضات الأولمبية في برامج البطولات المجمعة، كدورة ألعاب وسط آسيا ودورة ألعاب جنوب شرق آسيا، وبالتالي ضمان تواجد رياضة الرجبي في البرنامج الخاص بدورة ألعاب وسط آسيا المقرر إقامتها بمارس 2023 في باكستان.

اتحاد الرجبي
قيس الظالعي
الرجبي
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