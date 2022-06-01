أبوظبي تستضيف الجولة النهائية لدوري V10 R للسباقات الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي المرحلة النهائية لدوري V10 R، التي تنطلق فعالياتها في ياس مول يوم الجمعة 22 يوليو وتتواصل على مدار يومين، بمشاركة نخبة من أفضل سائقي أجهزة المحاكاة للتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

ويقام الحدث بالتعاون مع مجموعة ميرال، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة الاتحاد للطيران، ويعد أول حدث عالمي للرياضات الإلكترونية تقام فعالياته ومنافساته بحضور جميع المتسابقين شخصياً وإقامة السباقات بحضور جماهيري، منذ ظهور جائحة كوفيد في عام 2020، وتستضيف جزيرة ياس الحضور والمتسابقين المشاركين في منافسات مرحلة نصف النهائي، وسباق المركز الثالث، والسباق النهائي على لقب البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أعرق فرق الرياضات الإلكترونية العالمية، ومن ضمنها مرسيدس إيه إم جيه للرياضات الإلكترونية، وريد بول رايسينج للرياضات الإلكترونية، وأستون مارتن للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى فريق ياس هيت المحلي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. فيما تنقل قناة بي تي سبورت فعاليات موسم 2022 من البطولة بشكل حي ومباشر حصرياً إلى متابعيها في المملكة المتحدة، فيما يمكم للجمهور في جميع أنحاء العالم متابعة مجريات البطولة مباشرة عبرة قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتخوض الفرق المشاركة في موسم 2022 من دوري V10 R منافسات البطولة على مدار خمسة أسابيع في مواجهات افتراضية عن بعد، لتنتقل الفرق الأربعة الأولى على جدول الترتيب إلى الجولة النهائية التي تقام بحضور جماهيري على مدار يومين في ياس مول في أبوظبي، حيث تتنافس على جائزة البطولة الكبرى التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف جنيه إسترليني.

وتعتمد فرق سباقات السيارات على سباقات أجهزة المحاكاة في تدريب وتطوير مهارات سائقيها وصقل مواهب السائقين الناشئين في أكاديميات القيادة التابعة لها. وتتيح أجهزة المحاكاة للسائقين إمكانية اختبار استراتيجيات مختلفة للقيادة والتدرب على مسار السباق لتطوير التكتيكات والاستراتيجيات استعداداً ليوم السباق.

ووضع العديد من السائقين المشاركين في منافسات دوري V10 R بصمتهم في عالم سباقات السيارات الواقعي، بالإضافة إلى نجاحهم في السباقات الافتراضية، ابتداءً من لوكاس بلايكلي، سائق فريق أستون مارتن للرياضات الإلكترونية السابق، والذي تمكن من تجاوز سيباستيان فيتل، المتوج ببطولة العالم للفورمولا-1 أربع مرات، خلال سباق الأبطال على الثلج الذي أقيم السويد عام 2021، ووصولًا إلى إنزو بونيتو، سائق فريق ريدلاين، الذي تغلب على العديد من السائقين العالميين الكبار خلال نسخة عام 2019 من الحدث نفسه.

ويشهد دوري V10 R في أحدث مواسمها مشاركة فريق مرسيدس، المتوج ببطولتي الفورمولا1 الإلكترونية للسائقين والصانعين، إلى جانب كل من فرق أستون مارتن للرياضات الإلكترونية، وريد بول، وفورد (فوردزيللا)، وسوزوكي جون أليزي، وتيم ريدلاين، وآر8جي غروجاين، وBMW لرياضة السيارات، وويليامز للرياضات الإلكترونية، وياس هيت. وبمشاركة يارنو أوبمير، البطل المتوج بلقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 الإلكترونية لعامين على التوالي، فإنه من المتوقع أن تشهد البطولة مستويات عالية من المنافسة الندية وصولاً إلى جولتها النهائية التي تقام في أبوظبي.

من جهته علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء للإعلان عن تنظيم أول حدث مباشرة لنهائيات دوري V10 R والذي يقام في ياس مول خلال موسم الصيف، بحضور نخبة من أعرق فرق رياضة السيارات التي نستضيفها في أبوظبي، حيث تشارك في الجولة النهائية».

أضاف: «شهدنا في السنوات القليلة الماضية نجاحاً كبيراً ونمواً في مواهب القيادة الجديدة التي شاركت في دوري V10 R لتنطلق مها إلى حلبات السباق في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها حلبة مرسى ياس. ونتطلع إلى متابع الجيل الصاعد من السائقين أصحاب المواهب الذين يشاركون في منافسات البطولة خلال موسم الصيف، وصولاً إلى الجولة النهائية في أبوظبي».

بدوره قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «سعداء باستضافة الجولة النهائية من الموسم الثالث لدوري V10 R في جزيرة ياس، حيث تقام فعالياتها ومنافساتها في ياس مول يومي 22 و23 يوليو، بما يؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع بها جزيرة ياس باعتبارها وجهة عالمية أولى لكبرى الفعاليات الترفيهية والمسابقات الرياضية العالمية، نتطلع لحضور نخبة من أكبر أسماء عالم سباقات السيارات الافتراضية واستقبالهم في أبوظبي، وخاصة مع الإقبال المتزايد والشعبية الواسعة التي طورتها الرياضات الإلكترونية خلال الأعوام الأخيرة، ونترقب مع جمهور الرياضة الواسع انطلاق العد التنازلي لهذا الحدث المشوق».

وتتميز منافسات دوري V10 R بمواجهات يتنافس خلالها سائقو ثلاثة فرق وجهاً لوجه في سلسلة من السباقات السريعة، وصممت البطولة لتمنح السائقين والمتابعين على حد سواء جرعة فائقة من الإثارة، وتعتمد البطولة تصميم سيارات بعجلات مفتوحة مزودة بمحرك V10، ومصممة لتجعل من دوري V10 R أسرع بطولة لسباقات السيارات الافتراضية عالمياً.