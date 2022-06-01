«تنظيمية القفال» تضع آخر اللمسات لـ «ملحمة السبت»



دبي (الاتحاد)

وضعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، السبت، آخر اللمسات قبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير صباح الغد.

وعقدت اللجنة المنظمة لقاء تشاورياً للوقوف على التحضيرات في مقر قرية السباق، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة والأعضاء كل من: راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان المهيري عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي

وسبق اللقاء التشاوري جولة تفقدية لقرية السباق التي تضم الساحة الخضراء في قلب الواجهة السياحية الجديدة في دبي هاربور، والتي ستشهد مراسم التتويج على منصة الأبطال، وكذلك الخيمة العملاقة التي تحتضن استديو (القفال) وقاعة الضيافة لكبار الشخصيات والمعرض التراثي (حكاية الدانة) الذي تنظمه مؤسسة (القفال) للفعاليات بإشراف خبير التراث البحري مصطفى الفردان.

ووفقت اللجنة العليا المنظمة، عبر تقرير مفصل قدمه محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، على تجهيزات لجان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والتنسيق القائم مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مع اقتراب الموعد المحدد لإقامة الحدث.

ومن المقرر أن يتوجه إلى جزيرة صير بونعير يوم غد وفد المقدمة لقافلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، من أجل الإشراف على استقبال المشاركين في سباق القفال من ميناء راشد على متن اليخت العتيق (زعبيل) والذي سيقل أعضاء اللجنة الفنية للسباق ولجان التحكيم، إضافة إلى الفريق الطبي الذي سيرافق المشاركين ويرابط في الجزيرة قبل السباق، ثم ينطلق خلف (سنيار) السفن مع بداية السباق من جزيرة صير بونعير يوم السبت نحو شواطئ دبي لأكثر من 50 ميلاً بحرياً، وصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق (برج العرب).

ومن المنتظر أن تبدأ لجان النادي في اجراءات التجهيز لانطلاقة السباق الكبير، من خلال استقبال وتسجيل الواصلين من النواخذة والملاك واستكمال الإجراءات، من خلال فحص السلامة الجمعة وتسليم أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية (الفيرشيوال) والتي سوف تخدم اللجنة المنظمة في تتبع حركة سير السباق بالأقمار الاصطناعية ومعرفة مواقع السفن واتجاهها وأيضا السرعات التي تسجلها، كما يساعد هذا النظام في سرعة تلقى المعلومة واحتساب النتائج ونقلها للمشاهد عبر وسائل الإعلام المختلفة.

