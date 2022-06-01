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الرياضي
لابورتا يهاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني
لابورتا يهاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني
1 يونيو 2022 14:37

مدريد (د ب أ)
شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم هجوماً على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بسبب تصريحات الأخير الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.
وأعلن ليفاندوفسكي مؤخراً أن مشواره مع بايرن ميونيخ قد انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.
وقال لابورتا في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي برشلونة: «أود أن أطلب من الرابطة شيئاً، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة». وأضاف لابورتا في حديثه عن تصريحات تيباس: «هذا يعبر عن سلس كلامي».
وكان تيباس قد أكد أمس «الثلاثاء» أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.

برشلونة
خافيير تيباس
روبرت ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
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