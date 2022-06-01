منتخب الشباب يلتقي طاجيكستان ودياً «الخميس»

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، غداً «الخميس» مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج معسكره الخارجي في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه، المُقام في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو الجاري.

وأدى «أبيض الشباب» تدريباته مساء اليوم تحت قيادة الإسباني فرانك أورتيجا مدرب المنتخب والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في هذا المعسكر، وهم: خليفة عبيد المزروعي (العين)، علي محمد سعيد، محمد أحمد اليماحي، زايد خميس الشيدي، هزاع سبيت خاطر (الجزيرة)، صالح عيسى الحوسني (الظفرة)، علي عبدالعزيز عباس، جمال خليفة السعدي (النصر)، عبدالله خالد عبدالله، منصور صالح المنهالي، مبارك سالم الجاري، عدي إبراهيم الحربي، سعيد أحمد الأميري (الوحدة)، عتيق عصام عتيق، محمد فؤاد عيون، ربيع حسن البلوشي، سلطان سالم عيون (الوصل)، خميس أحمد المنصوري (بني ياس)، محمد خليل الحمادي (الإمارات)، سعيد سالم المقدمي (الفجيرة)، مرزوق راشد صقر (حتا)، سيف ياقوت الجريشي (شباب الأهلي)، عبدالله عدنان الشامسي، محمد سالم جوهر، مايد سعيد العواني (الشارقة).

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة لتحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 في قرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران وقرغيزستان وبروناي، فيما تُقام نهائيات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في أوزبكستان العام المقبل.