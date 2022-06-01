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ثنائي «الرجاء» في «دورينا».. تتويج مع «الزعيم» وتراجع مع «الملك»!
ثنائي «الرجاء» في «دورينا».. تتويج مع «الزعيم» وتراجع مع «الملك»!
1 يونيو 2022 13:20

علي معالي (دبي)
لعب المغربي سفيان رحيمي، والكونغولي بن مالانجو لفترات طويلة مع بعضهما البعض في صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وحققا معاً انتصارات محلية جعلت الرجاء يتوج بلقب الدوري، وشاءت الظروف والأقدار أن ينتقلا معاً إلى ملاعبنا، وفي الموسم الأول لهما ظهرت الملامح والتحديات الخاصة بكل لاعب، وتألُق هذا الثنائي في صفوف الرجاء جعل الكثير من عيون الأندية في المنطقة العربية تبحث عن كيفية التعاقد معهما سواء في مصر أو السعودية تحديدا، لكن العين والشارقة نجحا في الحصول على خدماتهما.
في صفوف العين تألق سفيان رحيمي، وكان نجماً متميزاً مع «الزعيم»، ونجح في نهاية الموسم أن يتوج جهوده بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وسبقه كأس رابطة المحترفين، وأظهر كفاءة عالية في المشاركة مع زملائه على مدار الموسم.
شارك سفيان رحيمي (25 عاماً) في 23 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين بواقع 2027 دقيقة، وسجل 8 أهداف وقام بصناعة 9 تمريرات ذهبية ليكون أفضل صانع أهداف في صفوف «الزعيم» هذا الموسم.
وفي المقابل تراجع مالانجو، وهبط مستواه بشكل جعل مدرب الفريق الروماني كوزمين يضعه في فترات معينة على دكة البدلاء، ومرات أخرى خارج التشكيلة، وربما كانت الإصابة التي طالت مالانجو (28 عاماً) واحدة من الأسباب التي جعلت مستواه يهبط لهذه الدرجة.
شارك مالانجو في 22 مباراة بواقع 1618 دقيقة، وسجل 9 أهداف إضافة إلى 4 تمريرات ذهبية وفي كثير من الأوقات لم تكن هناك قناعة جماهيرية بما يقدمه اللاعب من مستوى في بيت الملك.
كان سفيان قد سجل 10 أهداف في موسم 2019- 2020، إضافة إلى 3 تمريرات ذهبية، وشارك في 28 مباراة، بواقع 2170 دقيقة، وفي موسم 2020- 2021 سجل 13 هدفا وتمريرتان ذهبيتان في 29 مباراة بالدوري وبواقع 2245 دقيقة.
وكان مالانجو متألقا بما يكفي لجعل «الملك» يدخل في مفاوضات طويلة ومكثفة مع الرجاء بعد أن لعب لهم لموسمين سجل في الأول 5 أهداف (موسم 2019- 2020) وتمريرتان ذهبيتان، بعد أن شارك في 20 مباراة بواقع 1317 دقيقة، وفي موسم 2020- 2021 سجل 16 هدفاً وتمريرة ذهبية في 27 مباراة وبواقع 2175 دقيقة

العين
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
الرجاء المغربي
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