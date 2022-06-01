«واعد» منصة إعداد الكوادر واكتشاف القيادات الشابة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تفقد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي سير العمل في برنامج «واعد» لاكتشاف المواهب وإعداد القيادات الشابة، الذي أطلقه المجلس مارس الماضي، حيث حضر في مركز ناشئة الذيد جانباً من محاضرة المواطنة الإيجابية التي ألقاها محمد الخميري لفئة ما بين 12 و14 سنة، وورشة القيادة الواعية التي نظمها سلمان المشعل لفئة ما بين 15 و17 سنة، ورافق رئيس المجلس خلال الزيارة التفقدية كل من نبيل محمد عاشور مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير، نائب رئيس برنامج واعد والدكتور نواف وبدان الجشعمي عضو فريق عمل البرنامج.

وأعرب الحزامي في ختام زيارته عن سعادته بتفاعل المشاركين في البرنامج واهتمامهم بمردوده الذي يستهدف تثقيفهم وتأهيلهم لشغل المهام القيادية على الصعيدين الإداري والفني، وقال إن المجلس بادر إلى هذا البرنامج النوعي ليترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فيما يتعلق بإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الآمال والطموحات، سواء في ملاعب وميادين التنافس الرياضي من خلال اللاعبين الموهوبين والمتميزين، أو في التجمعات والتنظيمات الدولية من خلال الكوادر المؤهلة والقيادات القادرة على التأثير في الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «واعد» يعنى بالناشئين لتطوير مهاراتهم القيادية واكتشاف مواهبهم وصقلها، ثقافياً وبدنياً وفنياً، بإشراف أساتذة أكاديميين وخبراء في مجالي الإدارة والقيادة، كما أن له سفراء يتولون الترويج له، منهم عدنان الطلياني نجم نجوم كرة القدم، وصالح عاشور خبير كرة اليد، ومحمد القايد البطل البارالمبي، ويتضمن البرنامج حلقات نقاش وعرض لكتب مهمة مثل كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو حاكم الشارقة، ومحاضرات وورش عمل تتناول القيم الرياضية والإبداع والابتكار والذكاء الانفعالي، والكاريزما وقوة التأثير، والقدوة الأخلاقية، بالإضافة إلى اللقاءات التي ستجمع المشاركين بسفراء البرنامج.