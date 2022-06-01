352 مشاركاً في تحدي كرة السلة بـ «ألعاب مدارس دبي»



دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتتضمن 13 لعبة رياضية.

وشهدت منافسات بطولة كرة السلة مشاركة 352 لاعباً ولاعبة من 20 مدرسة، شكلوا 44 فريقاً، تنافسوا في 76 مباراة شهدت تقديم مستويات قوية ضمن مختلف الفئات العمرية، والتي أسفرت عن فوز فريق مدرسة دلهي الخاصة بلقب فئة الفتيات تحت 13 سنة في المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني فريق أكاديمية جيمس الحديثة، وفي المركز الثالث أكاديمية جيمس ولنغتون واحة السيليكون، وفي فئة الأولاد تحت 13 سنة فاز فريق مدرسة جيمس ولنغتون الدولية بالمركز الأول، تلاه فريق أكاديمية جيمس الحديثة في المركز الثاني، وحل فريق جيمس وينشستر دبي في المركز الثالث.

وفي فئة الفتيات تحت 15 سنة فاز فريق كينت كوليج دبي بالمركز الأول، تلاه فريق مدرسة الملينيوم في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة جيمس ولنغتون الدولية في المركز الثالث، وفي فئة الأولاد تحت 15 سنة فاز فريق مدرسة جيمس ولنغتون الدولية بالمركز الأول، تلاه فريق مدرسة جيمس فاوندرز في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة جيمس وينشستر دبي في المركز الثالث.

وشاركت في البطولة مدرسة جيمس وينشستر دبي، مدرسة جيمس ليجاسي دبي، مدرسة دلهي الخاصة، دبي، مدرسة الألفية بدبي، أكاديمية جيمس الحديثة، دبي، مدرسة كامبردج الدولية، مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة، مدرسة جيمس ولنجتون الدولية، مدرسة جيمس نيو ميلينيوم، جيمس مدرستنا الهندية الخاصة، أكاديمية جيمس ولنجتون - واحة السيليكون، أكاديمية جيمس ولنغتون - الخيل، مدرسة وينشستر - جبل علي، مدرسة دوايت دبي، كينت كوليدج دبي، ثانوية الضيافة، مدرسة مؤسسي الجواهر – البرشاء، المدرسة الهندية النموذجية الجديدة – دبي، والمدرسة الأميركية العالمية.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

وتشهد الدورة مشاركة واسعة من مختلف المدارس، حيث إن المشاركة في الدورة الرياضية مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، كما يتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، حيث يتواجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم.