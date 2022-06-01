نادال: مستمر في الكفاح لإيجاد حل.. ولكن لا حل!



باريس (وكالات)

صعد نجم التنس الإسباني رافاييل نادل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بعدما حقق انتصارا صعبا أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم وتغلب عليه 6 / 2 و4 / 6 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 4) مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية.

واحتاج نادال، الذي يسعى للتتويج بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الرابعة عشر في مسيرته، إلى أربع ساعات، و12 دقيقة لحسم مباراته أمام ديوكوفيتش حامل اللقب.

وقدم النجمان مباراة مثيرة استمرت حتى الساعة الواحدة و15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل درجات حرارة بلغت 12 درجة مئوية.

ونجح رافاييل نادال في مخالفة الكثير من التوقعات وفرض تفوقه في المباراة أمام ديوكوفيتش، وثأر لهزيمته أمام ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي من البطولة في العام الماضي، كما ضاعت على ديوكوفيتش فرصة معادلة الرقم القياسي لنادال في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وكان نادال قد انفرد بالرقم القياسي لجراند سلام برصيد 21 لقبا، وبفارق لقب واحد أمام كل من ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، عندما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، التي غاب عنها ديوكوفيتش، إثر ترحيله من أستراليا بسبب القضية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.

وأقرّ نادال أنه «إذا لم نتمكن من إيجاد حل، الأمر سيصبح صعباً للغاية»، وذلك لدى حديثه عن الإصابة المزمنة التي يعاني منها في قدمه اليسرى، ورداً على سؤال حول احتمالية أن تكون رولان جاروس آخر محطة له مع التنس اجاب: «نعم. أنا واضح جداً بشأن ذلك.. أنا متقدم في العمر (35 عاماً) بما فيه الكفاية لعدم إخفاء الأشياء. لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد هنا، لدي ما لدي في قدمي. إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فسيصبح الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي. هذا كل شيء. أنا أستمتع بكل يوم لأني محظوظ بوجودي هنا، من دون التفكير كثيراً بما يمكن أن يحدث مستقبلاً.. بالطبع سأستمر في الكفاح من أجل إيجاد حل، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا حل. لم تكن الأشهر الثلاثة ونصف الماضية سهلة بالنسبة لي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، أفعل كل ما بوسعي لمحاولة خوض هذه البطولة في أفضل الظروف الممكنة. بصدق، لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد ذلك».