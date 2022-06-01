خيلي: حافز جيرونا كبير للعودة إلى «الليجا»

مراد المصري (دبي)

أكد ديلفي خيلي رئيس نادي جيرونا الإسباني، أحد أندية مجموعة السيتي لكرة القدم، أن الحافز كبير لديهم من أجل العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك قبل مواجهة إيبار اليوم في ذهاب نصف نهائي ملحق الصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وجاء حديث خيلي مع «الاتحاد» عبر الفيديو، حيث اعتبر أن وصول الفريق للمركز السادس الذي جعله يدخل سباق تصفيات الصعود، جاء نتيجة عمل تراكمي وتصاعدي هذا الموسم، وقال: لم نبدأ بشكل قوي بسبب التغييرات في صفوفنا على صعيد المدرب واللاعبين، لكن مع مرور الوقت زادت قوتنا، ونجحنا بالتواجد هنا والتمسك بفرصتنا للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وتابع: المنافس إيبار، وحتى فريقي تينيريفي ولاس بالماس اللذان يتواجهان في نصف النهائي الآخر، جميع هذه الفرق تلعب بشكل جيد للغاية هذا الموسم، ونحن لدينا الحافز وكنا قريبين للصعود في آخر موسمين بالوصول إلى نهائي الملحق مرتين متتاليتين، وفي هذا النوع من المواجهات فإنه لا يهم ما حصل على مدار الموسم لأن هذه مباريات خاصة بتفاصيل دقيقة.

وتمتلك مجموعة السيتي لكرة القدم، نحو 47 ٪ من أسهم النادي الإسباني، حيث ساهم استثمارها منذ عام 2017، باللعب في دوري الدرجة الأولى لموسمين، واعتبر خيلي، أن جيرونا لديه رغبة بالصعود مرة أخرى، وقال: لا توجد كلمة سر، نحن نعتمد على مصادر قوتنا، ونريد اللعب بأقصى طاقتنا في هذا النوع من المباريات ولدينا القدرة على تحقيق الأهداف المرصودة.

واعترف خيلي أن تصفيات ملحق الصعود لا تحمل ذكريات جميلة لجيرونا، حيث لم ينجح من الصعود في خمس مرات خاضها، وكان دائماً يتأهل بالصعود المباشر فقط، وقال: لا يجب أن ننسى أن التواجد في تصفيات ملحق الصعود نفسها أمر ليس سهل، المستوى متقارب للغاية بين الفرق في دوري الدرجة الثانية الإسباني أنه أحد أكثر المسابقات تنافسية، لذلك يجب ان نؤمن بقدرتنا على تحقيق الأمر.