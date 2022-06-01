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«ألوف» تخطف «كأس الوثبة» في برايتون
«ألوف» تخطف «كأس الوثبة» في برايتون
1 يونيو 2022 11:08

أبوظبي (الاتحاد)
ظفرت الفرس «ألوف» للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، وبقيادة الفارس تشارلي برايس، بأولى سباقات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-55) لمسافة 1200 متر و210 ياردات، الذي ينظمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في برايتون بإنجلترا، وهو واحد من 11 سباقاً يرعاها المهرجان في نسخته الرابعة عشر، بتنظيم منظمة السباق العربية في عام 2022.
ويأتي تنظيم سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.
وبالرغم من انطلاقتها المتأخرة، سرعان ما تم دفع «ألوف» إلى الأمام، ولكن ظلت في الصفوف الخلفية، وتقدمت إلى المركز الثالث في آخر 400 متر، ثم إلى المركز الثاني في آخر 200 متر، وبالرغم اصطدامها برفيق اسطبلها ووصيفها «الجواهر»، بقيادة لويس سوندرز، الا انها حصدت اللقب بفارق طول ومسجلة 1:35:80 دقيقة.
وحل في المركز الثالث بفارق 2,5 طول عن الثاني الجواد «ابن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، بإشراف المدرب بيتر هامرسلي، وقيادة دوجي كاستيللو.
وتقدمت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا التي توجت الفائزين، بالشكر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على زيادة دعمهم للسباقات لهذا الموسم.

كأس الوثبة ستاليونز
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
الخيول العربية الأصيلة
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