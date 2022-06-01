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الرياضي
خيسي لـ «الاتحاد»: لا أدري كيف يفكر مبابي!
خيسي لـ «الاتحاد»: لا أدري كيف يفكر مبابي!
1 يونيو 2022 10:30

مراد المصري (دبي)
أكد الإسباني خيسي، لاعب ريال مدريد السابق، ولاس بالماس الحالي، أن خوضه تصفيات ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، سيكون التحدي الأصعب في مسيرته.
وجاء حديث خيسي مع «الاتحاد» عبر الفيديو قبل لقاء لاس بالماس مع تينيريفي في ذهاب نصف نهائي ملحق الصعود اليوم، وقال: كل تجربة لها لحظات مختلفة تماماً، في كل فريق لعبت فيه كان هناك تحدٍ معين، كان هناك تحدي الفوز بالألقاب «مع ريال مدريد»، وأهداف أخرى مع فرق ثانية، لكن حالياً تركيزي بالكامل مع لاس بالماس في مهمة الصعود.
واعتبر اللاعب أن استقراره في صفوف الفريق الواقع في جزر الكناري، يأتي لأسباب عائلية، كون الجزيرة مسقط رأسه، وقال: عائلتي بأكملها تسكن هنا في جزر الكناري، أشعر أنني في منزلي في صفوف لاس بالماس، وقيادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً سيكون إنجاز كبير للغاية.
ورفض خيسي الذي لعب في صفوف باريس سان جيرمان أيضاً، الحديث عن تفاصيل رفض الفرنسي كيليان مبابي الانضمام لريال مدريد، وقال: الامر شخصي للغاية، ولا أدري ما الذي يفكر فيه، هو اتخذ أفضل قرار بالنسبة لنفسه، لعبت معه سنتين وهو شخص رائع ويجب أن نحترم قراره.
واعترف اللاعب بأنه تلقى عدة عروض أخرى، لكنه فضل الاستمرار بالوقت الحالي مع لاس بالماس، حيث يشعر بأجواء عائلية حتى على صعيد الفريق نفسه، مؤكداً أن الجميع يترقب مواجهة تينيريفي في لقاء «ديربي جزر الكناري»، وقال: أنه لقاء خاص من نوعه كنت محظوظاً بعيش أجواءه في الملعب منذ الطفولة، حيث كنت أذهب رفقة عائلتي لمشاهدته، وأدرك جيداً مدى أهميته للجميع هنا بعيداً عن حسابات الصعود.
يذكر أن خيسي كان من المواهب الواعدة في صفوف ريال مدريد، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبي عام 2014 و 2016، إلى جانب ألقاب أخرى قبل أن يتنقل بين عدة أندية في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال.

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