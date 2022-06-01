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الرياضي
«خطة إنقاذ» جديدة لـ «البارسا»!
«خطة إنقاذ» جديدة لـ «البارسا»!
1 يونيو 2022 10:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
في إطار محاولات برشلونة المستمرة للخروج من الأزمة المالية التي يمربها النادي، والتي تؤثر بشدة على حركته فيما يتعلق بالتعاقد مع نجوم جدد، قرر مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية خلال أسبوعين من أجل مطالبة أعضائه بمقترحات جديدة من أجل توفير الدعم المالي الكافي لمساعدة النادي في إعادة بناء الفريق وتغيير هيكله بعقد صفقات جديدة هذا الصيف.
ورغم إن النادي «الكتالوني» أصبح في وضع مالي أفضل مما كان عليه في العام الماضي، إلا إنه مازال مطالباً بالتخلص من عدد من لاعبيه حتى يمكنه عقد صفقات جديدة خلال «الميركاتو» الصيفي القادم.
وذكرت شبكة «أسبن» إن إدارة البارسا تستهدف توفير ضخ مالي جديد يصل إلى 700 مليون يورو، من أجل تحقيق أهدافه، وسيتم طرح فرع «التسويق» بالنادي للبيع، إذ إنه من الممكن أن يدر وحده عائداً قدره 200 مليون يورو، في حين إن حقوق البث التلفزيوني من الممكن أن توفر500 مليون يورو أخرى، وفقاً لمدة التعاقد، وطبيعة الجهة المشترية.
وقالت الشبكة إن خوان لابورتا رئيس النادي لم يفقد الأمل في إمكانية إصلاح الموقف المالي في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن فريق الكرة من تلبية إحتياجاته من النجوم الجدد، وبيع نجوم آخرين قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.
وفي سياق متصل، أبدى لابورتا غضبه الشديد من التصريحات التي أدلى بها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا» والتي قال فيها إن برشلونة لايمكنه التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب نقص موارده المالية.
ورد عليه لابورتا مطالباً إياه بالتوقف عن الإدلاء بتعليقات بشأن التعاقدات المحتملة للنادي الكتالوني، أو الحديث عن وسائله المالية، لأن ذلك يلحق الضرر بمصالح النادي.
وأضاف لابورتا في تصريحات لإجهزة الإعلام التابعة للنادي قائلاً: أريد أن أذكّر تيباس بأن وظيفته الأساسية هى الاهتمام بشئون «الليجا» وكرة المحترفين والأندية وليس الخوض في حديث يتعلق بقدرة برشلونة على شراء لاعبين من عدمها.

برشلونة
خوان لابورتا نادي برشلونة الإسباني
روبرت ليفاندوفسكي
الدوري الإسباني
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