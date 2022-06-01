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«الإمبراطور» يبحث عن مدرب جديد
«الإمبراطور» يبحث عن مدرب جديد
1 يونيو 2022 09:50

مراد المصري (دبي)
تبحث اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوصل عن مدرب جديد لتولي مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك مع الاستقرار في الوقت الحالي على قرار عدم استمرار البرازيلي أودير هيلمان على رأس الجهاز الفني.
وعلمت «الاتحاد» أن «الإمبراطور» يسعى لإيجاد أفضل مخرج لرحيل المدرب، حيث لا يوجد شرط جزائي في عقده محدد بمبلغ مالي، كما تم تداوله في إشاعات سابقة، لكن البرازيلي تمسك بفترة العام المتبقي في عقده ورفض فسخ عقده.
وجاء قرار عدم استمرار هيلمان بعد نهاية الموسم، حيث تم التراجع عن عقد جلسة بحث التقرير الفني معه، وتم منحه الضوء الأخضر للرحيل في حال أراد ذلك.
وبحسب الأسماء المطروحة لخلافته، فإنه الخيار الأقرب هو الاستمرار مع المدرسة اللاتينية، لكن دون تحديد الاسم لحد الآن بانتظار ما تسفر عنه الأمور مع هليمان.

الوصل
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