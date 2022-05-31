«الملك» يرفع شعار «الاستقرار»

علي معالي (الشارقة)

حرصت شركة الشارقة لكرة القدم على إضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق مع نهاية الموسم، من خلال تمديد عقد اثنين من لاعبي الفريق حتى 2025، وهما محمد عبدالباسط لاعب خط الوسط، والمدافع سالم سلطان، بعد تقديمهما مستوى جيداً خلال الفترة الماضية، وفي نفس الوقت تدرس الشركة العديد من ملفات الملك خلال الفترة المقبلة لوضع التصور الجديد للفريق مع الروماني كوزمين أولاريو.

جاء تمديد التعاقد مع هذا الثنائي لأهمية كل لاعب في مركزه، حيث أظهر محمد عبدالباسط الذي شارك هذا الموسم في 11 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، ولكنه لم يسجل أي هدف، وهو واحد ركائز خط الوسط الذين اعتمد عليهم كوزمين في بعض المباريات، وإن لم يكن عبدالباسط أساسياً فهو بديل جاهز وقوي دائماً على الدكة، وفي نفس الوقت شارك سالم سلطان المنضم حديثاً لصفوف منتخبنا الوطني في 19 مباراة، وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها خط الدفاع، بسبب حالات الطرد والإيقافات والإصابات التي طالت «الملك» هذا الموسم ما بين شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم فقط أظهر سالم أنه لاعب يُعتمد عليه في قلب الدفاع إلى جوار جوستافو.

وكان الثنائي قد انضما إلى صفوف «الملك» قادمين من نادي الوحدة في موسم 2019 وظهرا بصورة لافتة في الموسم الحالي الذي حقق فيه الفريق المركز الثاني في الدوري والتأهل للمباراة النهائية في كأس رئيس الدولة وشارك فيها في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث شارك سالم سلطان في 19 مباراة في الدوري بدأ منها 15 مباراة ضمن التشكيل الأساسي، بينما دخل بديلاً في 4 مباريات، وساهم في خروج «الملك» بشباك نظيفة في 6 مباريات مرر خلالها 626 تمريرة و68 تمريرة طولية وكسب 45 مواجهة على الأرض و24 مواجهة هوائية ونجح في 15 تدخلاً حاسماً.

وشارك محمد عبدالباسط في 11 مباراة بالدوري بدأ منها 6 مباريات ودخل بديلاً في 5 وكسب 50 مواجهة على الأرض و6 مواجهات هوائية، ونجح في 12 تدخلاً حاسماً ومرر 352 تمريرة و40 تمريرة طولية.